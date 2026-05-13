GROSSETO – Proseguono i viaggi tra avventura, cultura e passione di Davide Cannetti con la sua Vespa 125.

Dopo il lungo viaggio a Capo Nord nel 2024, c’è stato quello del 2025 verso le mete del pellegrinaggio, come Santiago di Compostela in Spagna con arrivo alla Nostra Signora di Fatima in Portogallo. Viaggi in Vespa che sono un sogno che Davide coltiva fin da adolescente quando sempre in Vespa aveva iniziato alcune avventure più semplici, ma che sono sempre state al centro dei suoi ricordi più belli.

Adesso è in programma un viaggio nella mitologia Greca con le tappe che prevedono le zone più leggendarie. La partenza è prevista per il 27 maggio con un percorso di circa 2.300 km che attraverserà il perimetro greco, con tappe nelle città storiche e visite nei centri dell’antica cultura Ellenica. Il rientro è previsto per l’8 giugno.

Nonostante i suoi 62 anni e l’impegno di un viaggio notevole, l’entusiasmo è ciò che traspare dalle parole di Davide Cannetti che non ha intenzione di fermarsi, anzi ogni anno prosegue con i suoi viaggi avventura, rigorosamente con la sua Vespa 125, senza comodità e senza fretta, con la voglia di riscoprire quei valori perduti, come la ricerca del tempo che scorre lento, la capacità di viaggiare senza comodità estreme e di affrontare ogni imprevisto, la vera avventura dove non c’è niente di certo. Tutto questo in abbinamento alle esperienze culturali che la Grecia può offrire.

Probabilmente sarà interessante ascoltare i suoi racconti al termine di questa nuova avventura: “Non è semplice organizzare viaggi come questo e si può fare solo se si crede con convinzione nel valore di queste scelte, se si vede come un viaggio con sé stessi e si vuole uscire dagli schemi – commenta Cannetti -. È stato possibile anche grazie al contributo di Papini Elettrodomestici – Maremmana Group – Dgm ricambi – Aram trasporti – B-team -Mail Boxes Etc sede di Grosseto, che hanno creduto in questa iniziativa”.