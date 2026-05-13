GROSSETO – Dalla Maremma alla Sardegna per gareggiare fra nuoto, bici e corsa, con il cuore pieno di sogni e mesi di sacrifici sulle spalle. Il Triathlon Grosseto è pronto a ripartire in grande dopo la storica e indimenticabile impresa di Valencia, in cui conquistò il primo posto internazionale nella classifica a squadre dell’Ironman 70.3, portando il capoluogo maremmano sul gradino più alto davanti a realtà provenienti da tutta Europa. Adesso il team biancorosso si prepara ad affrontare una nuova, affascinante sfida: l’Ironman 70.3 di Alghero, in programma il prossimo 7 giugno, appuntamento fra i più attesi e spettacolari del panorama europeo della nota multidisciplina.

Quella di Valencia non è stata soltanto una vittoria sportiva. È stata la consacrazione di un gruppo, di una filosofia e di una società capace negli anni di trasformare passione e sacrificio in qualcosa di straordinario. Ed è proprio da quell’impresa spagnola che oggi riparte la nuova avventura della Triathlon Grosseto, con ancora più entusiasmo, esperienza e consapevolezza.

Saranno ben trentanove gli atleti grossetani al via, accompagnati da familiari, amici e sostenitori, per una trasferta che ancora una volta si preannuncia non soltanto sportiva, ma profondamente umana. Un viaggio fatto di emozioni, spirito di squadra e passione autentica, nato mesi fa tra allenamenti all’alba, lunghi chilometri sulle colline maremmane, sessioni in mare aperto e corse infinite sotto il sole.

A guidare il gruppo, come sempre, il coach Michelangelo Biondi, riferimento tecnico e motivazionale della squadra, che nelle ultime settimane ha accompagnato gli atleti verso il completamento della preparazione stagionale. Due settimane separano ora il team dal grande appuntamento sardo: il momento in cui la fatica lascerà spazio all’adrenalina e ogni sacrificio troverà finalmente il proprio significato sulla finish line di Alghero.

Dietro questa continua crescita della Triathlon Grosseto c’è anche il lavoro silenzioso, paziente e instancabile del presidente Riccardo Casini, figura centrale della società e uomo che negli anni ha saputo trasformare un gruppo di appassionati in una realtà consolidata del triathlon nazionale. Con equilibrio, dedizione e una passione autentica per questo sport, Casini ha costruito una squadra capace di restare unita dentro e fuori dalle gare, affrontando sacrifici organizzativi, trasferte sempre più impegnative e sfide sportive di altissimo livello senza mai perdere lo spirito familiare che oggi rappresenta il vero cuore della società.

L’atmosfera in casa Triathlon Grosseto è quella delle grandi occasioni. Non solo per i numeri record della spedizione, ma per la consapevolezza di rappresentare ormai una realtà capace di distinguersi a livello nazionale e internazionale per compattezza, passione e qualità del proprio movimento. Una società cresciuta anno dopo anno grazie alla forza del gruppo e a una filosofia semplice ma potentissima: nessuno si allena mai davvero da solo.

Se c’è un simbolo della crescita del Triathlon Grosseto negli ultimi anni, questo è sicuramente rappresentato dalle sue straordinarie quote rosa. A guidare il gruppo femminile sarà la professionista Fabia Maramotti, atleta emiliana ormai adottata dalla Maremma e diventata negli anni uno dei volti simbolo della società grossetana. Con il suo talento, la sua esperienza internazionale e una mentalità da autentica professionista, Fabia rappresenta oggi un punto di riferimento per tutto il movimento biancorosso, incarnando perfettamente lo spirito di sacrificio, appartenenza e ambizione che caratterizza la squadra.

Accanto a lei ci saranno Cristina Effalli, Roberta Galgani, Lucia Marconi, Silvia Sicouri e Hanna Weimann, protagoniste di una rappresentativa femminile sempre più forte, determinata e competitiva. Donne capaci di affrontare allenamenti durissimi, impegni quotidiani e sacrifici enormi con il sorriso e con una forza straordinaria, diventando un orgoglio per tutta la Triathlon Grosseto. In una disciplina estrema come il triathlon, la loro presenza rappresenta molto più di una semplice partecipazione: è il simbolo di una squadra che cresce, si evolve e continua a credere profondamente nei valori dello sport condiviso.

A completare la spedizione grossetana ci saranno Federico Bernini, Marco Biagioni, Michelangelo Biondi, Francesco Brizzi, Filippo Calvano, Irio Caprini, Riccardo Casini, Alessandro Cezza, Riccardo Ciriegia, Fabio De Rosa, Filippo Delvecchi, Salvatore Demasi, Mauro Fantacci, Lido Feri, Francesco Ferragamo, James Ferragamo, Alberto Golini, Simone Guidarini, Michele Lubrano, Simone Magini, Enrico Marcucci, Massimo Mariotti, Andrea Matta, Moretti Cuseri, Francesco Palermo, Guido Petrucci, Michele Piergentili, Dario Rosini, Paolo Santi, Andrea Serdino, Alessio Seripa, Simone Spaventi e Andrea Vecchiarelli. Atleti diversi per età, esperienza e obiettivi, ma accomunati dalla stessa voglia di mettersi alla prova e di rappresentare con orgoglio la Triathlon Grosseto in una delle gare più affascinanti del circuito Ironman italiano.

Per molti sarà la ricerca del miglior tempo personale, per altri il debutto sulla distanza, per altri ancora semplicemente la soddisfazione di esserci, di vivere un’esperienza costruita con mesi di sacrifici, chilometri e allenamenti condivisi. Perché alla Triathlon Grosseto il traguardo non è mai soltanto cronometro o classifica. È il viaggio. È il gruppo. È la mano tesa nei momenti difficili. È l’abbraccio all’arrivo dopo ore di fatica.

Alghero sarà molto più di una gara. Sarà il simbolo di un percorso costruito insieme, allenamento dopo allenamento, stagione dopo stagione. E mentre il countdown verso il 7 giugno entra ormai nel vivo, Grosseto si prepara ancora una volta a tifare i suoi “matti del triathlon”, pronti a colorare la Sardegna di biancorosso e a portare ancora una volta il nome della Triathlon Grosseto in alto.

Con il mare negli occhi, la fatica nelle gambe e il cuore pieno di orgoglio.

I pronostici societari sono ormai aperti, la Triathlon Grosseto è pronta. Ancora una volta.