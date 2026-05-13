FOLLONICA – “Ambiente in azione: terra, mare e creatività”. Questo il titolo dell’iniziativa, interamente dedicata all’educazione ambientale dei più giovani, presentata dal Comune attraverso l’Assessorato all’Ambiente. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio, dalle 9 alle 13, al Casello idraulico.

L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di entrambi gli istituti) sul valore della sostenibilità e sulla tutela del nostro territorio, attraverso un approccio ludico-didattico che unisce scienza, territorio e manualità.

Il percorso guidato offrirà una varietà di attività pensate per stimolare la curiosità e il rispetto per l’ambiente:

•⁠ ⁠Scoperta della fauna marina: una lezione speciale dedicata al mondo delle tartarughe marine, per conoscere da vicino gli abitanti dei nostri mari ed essere in grado di salvaguardarli.

•⁠ ⁠Riciclo e tradizione: una dimostrazione pratica su come nasce la cartapesta, legando il concetto di riuso alla storica tradizione creativa locale.

•⁠ ⁠Laboratori e gioco: un’area gioco a tema ambientale e un’area dedicata alla creatività dove i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appreso.

•⁠ ⁠Presentazione ufficiale: il momento istituzionale vedrà la presentazione del progetto complessivo “Ambiente in Azione – terra, mare e creatività”.

L’iniziativa vede la collaborazione di importanti realtà scientifiche e associative, a testimonianza di quanto la tutela ambientale sia un impegno collettivo.

Parteciperanno attivamente:

TartAmare (Centro ricerche, riabilitazione e salvataggio tartarughe marine)

Cnr – Istituto per la BioEconomia Azienda Sperimentale Santa Paolina

Carnevale di Follonica

Lni (Lega Navale Italiana) Follonica.

A coordinare il progetto, e guidare il percorso (con grafiche accattivanti e consigli) è l’educatrice ambientale e illustratrice Dominga Tammone.

“Investire nell’educazione ambientale significa coltivare la consapevolezza dei futuri cittadini: quest’anno lo facciamo con linguaggi diversi rispetto al passato, così da rendere le lezioni ancora più interessanti per i nostri ragazzi – commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti -. Con ‘Ambiente in azione’ vogliamo mostrare che la sostenibilità non è solo una necessità, ma anche un’opportunità per esprimere creatività e amore per la nostra terra e il nostro mare”.