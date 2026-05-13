Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Atti vandalici. O più probabilmente un tentativo di furto fortunatamente non portato a termine. Questa notte qualcuno ha tentato di entrare in un ristorante nella zona del porto di Marina di Grosseto.

L’episodio, avvenuto nel cuore della notte, ha lasciato dietro di sé una scia di danni e interrogativi. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero spaccato la vetrata del locale, riuscendo a fare un buco ma senza, alla fine, riuscire a entrare all’interno o a rubare nulla.

La scoperta è avvenuta soltanto questa mattina, all’apertura. Il titolare, oltre ai frammenti di vetro sparsi a terra, ha trovato evidenti tracce di sangue. È quasi certo, infatti, che durante l’atto vandalico i responsabili si siano feriti. Il sangue ritrovato sul posto suggerisce una fuga precipitosa, dettata probabilmente dal dolore della ferita o dal timore di essere stati scoperti da qualche passante o dai sistemi di sorveglianza.

Un copione già visto

Purtroppo per i titolari dell’attività non si tratta di una novità. Il ristorante era già finito nel mirino dei ladri in passato: in un precedente tentativo di effrazione, i malviventi erano riusciti a praticare un foro nel vetro molto più grande di quello attuale. Nonostante l’ennesimo assalto sia fallito, restano l’amarezza e il costo dei danni materiali, costringendo i proprietari a fare i conti con un’ulteriore spesa.

L’appello degli esercenti

L’episodio riaccende i riflettori sulla questione sicurezza nella frazione balneare. Da tempo gli esercenti di Marina di Grosseto, specialmente durante i mesi della bassa stagione, lamentano un senso di abbandono e chiedono a gran voce maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. La richiesta è chiara: garantire una vigilanza più costante, soprattutto nelle ore notturne, per tutelare le attività commerciali che, nei periodi di minor afflusso turistico, diventano bersaglio facile per vandali e malintenzionati.