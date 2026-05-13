GROSSETO – Era presente anche Luca Grechi alla cerimonia per i 100 anni della Giornata internazionale dell’infermiere, che si è svolta ieri, martedì 12 maggio, all’auditorium Antonianum di Roma e che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui Rita Malacarne, segretaria di Opi Grosseto.

“Partecipare all’evento che ha celebrato i 100 anni di sapere infermieristico è stata una grande emozione – dice Luca Grechi presidente di Opi Grosseto – soprattutto per la possibilità di assistere all’intervento del Presidente della Repubblica che, con parole puntuali e sentite, ha messo in luce le caratteristiche della professione infermieristica, sottolineando, tra le altre cose, anche l’importanza della formazione e delle specializzazioni, tema a cui noi teniamo moltissimo”.

“Il presidente Mattarella ha ricordato come l’infermiere prenda in prestito la vita di un paziente e se ne prenda cura per il tempo necessario: è proprio questo lo spirito che, in ogni ambito, deve contraddistinguere la nostra professione. Ci sono difficoltà, come abbiamo detto anche di recente e come hanno ricordato sia la nostra presidente Barbara Mangiacavalli sia il presidente Mattarella, ma non dobbiamo dimenticare l’universo di valori entro cui la nostra professione si muove e che ha come fine ultimo quello di garantire il diritto alla salute di tutti”.