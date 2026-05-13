GROSSETO – Regolando l’Invictasauro 2-1 il Batignano si prende la pool position a punteggio pieno del girone B. Confronto a tratti tirato, sostanzialmente gradevole. I ragazzi in bianco di Luzzetti hanno dimostrato di essere compagine rapida, schematica nelle movenze, tecnicamente ben dotata nei duelli personali I verdi di Di Franco hanno sofferto nella prima frazione, si sono riorganizzati eprimendo un secondo tempo sicuramente migliore sul piano delle manovre e della peicolosità. Di Gavani la conclusione iniziale al 5′, passata alta, l’Invictasauro replica fuori misura un minuto dopo. Lo schema del Batignano al 12′ si traduce in gol: lungo cross dalla sinistra, palla a spiovere sul secondo palo dove è in agguato Rick Baon il cui colpo di testa batte Ricchi, 1-0. L’Invictasauro accusa lo svantaggio, i raccordi tra i reparti vanno in difficoltà. Questo permette al Batignano di tenere palla con disinvoltura. Chiarini sfiora la rete su calcio piazzato al 38′, l’unica conclusione dell’Invictasauro arriva al 47′ con Pieri.

La ripresa cambia i contenuti. I verdi appaiono subito in evoluzione andando due volte al tiro con mira alta. A 19′ arriva il pareggio. Lungo lancio per Sabbatini, corsa rapida, palla nel sacco, 1-1. Al 33′ ci riprova Pieri, Davide Caruso è pronto a respingere. La risoluzione della partita scatta al 34′. Un fallo nell’area dell’Invictasauro viene sanzionato con il tiro dagli undici metri, Chiarini trasforma freddamente, 2-1. L’ultimo palpito al 52′ con conclusione dell’Invictasauro sopra la traversa.

Batignano Calcio – Invictasauro 2-1 (1-0)

BATIGNANO CALCIO: D. Caruso, Ferrentino, G. Baon, Carena, D. Neri, Chiarini, Mazelli (28′ st G. Caruso), R. Baon, S. Neri, Gibertini, Gavani (49′ st Ciancio). A disposizione: Valdez, B. Neri, Demi, Ghezzi. All. Luzzetti.

INVICTASAURO: Ricchi, Minucci (1′ st Spadi), Canu, Murineddu, Napolitano, Pascoli, Pieri, Melone (37′ st Galli), Temperani (32′ st Olivi), Pecchianti (40′ st Fusini), Sabbatini (26′ st Tarlev). A disposizione: Gaudio, Perciavalle, Porta, De Chiara. All. Di Franco.

ARBITRO: Angelo Di Benedetto; 1° assistente Ajssar Adolfo Manzoni Majluf, 2° assistente Gabriele Vagheggini.

MARCATORI: 12′ R. Baon 19′ st Sabbatini, 35′ st (rig.) Chiarini.

NOTE: espulso Canu. Ammoniti Pieri, Melone, Pecchianti. Calci d’angolo 3-6. Recupero: 2′ + 5′.

I risultati del girone B

Invictasauro-Roselle 2-1

Alta Maremma-Batignano Calcio 1-4

Roselle-Alta Maremma 4-1

Batignano Calcio-Invictasauro 2-1

Classifica

Batignano Calcio 6 punti; Roselle, Invictasauro 3; Alta Maremma 0

Da giocare

Giovedì 21 maggio Invictasauro-Alta Maremma

Venerdì 22 maggio Roselle-Batignano Calcio

La coppa riprenderà giovedì 14 maggio con Campagnaticoarcille-Venturina (girone C)