Foto di repertorio

CIVITELLA PAGANICO – Non capita spesso di poter attraversare un’infrastruttura mentre nasce. Domenica 17 maggio a Civitella Marittima sarà possibile farlo con “Pedalata di Cantiere – Piste di polvere, strade di acciaio”, l’iniziativa aperta a tutti che porterà cittadini, appassionati di bici e camminatori lungo le aree di cantiere e le strade vicinali interessate dai lavori sulla Senese.

L’evento, con iscrizioni sul posto, nasce dalla collaborazione tra Comune di Civitella Paganico, Anas Spa, Itinera Spa, Monaco Spa, l’associazione gattinarese I Sentieri dei Gatti e Amiata E-Bike, con l’obiettivo di avvicinare la comunità a un’opera importante per il futuro del territorio e, allo stesso tempo, promuovere una nuova lettura del cantiere: non solo luogo di lavoro e trasformazione, ma anche occasione di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del paesaggio.

“Questa iniziativa ha un valore importante perché permette alla comunità di entrare in relazione con un’opera che sta cambiando il nostro territorio e che avrà un impatto significativo sulla mobilità e sui collegamenti dei prossimi anni – dichiara Alessandra Biondi, sindaca di Civitella Paganico –. Aprire il cantiere, in modo organizzato e accompagnato, significa rendere più comprensibile ciò che sta accadendo, spiegare l’evoluzione dei lavori e costruire un rapporto più consapevole tra cittadini, imprese e istituzioni. Ma la Pedalata di Cantiere parla anche di futuro: di strade vicinali, paesaggio, mobilità dolce, cicloturismo e nuove opportunità di sviluppo locale. È un modo intelligente per guardare a un’infrastruttura non solo come a un’opera da realizzare, ma come a una possibilità per valorizzare il territorio e renderlo sempre più accessibile, vissuto e conosciuto”.

“La sostenibilità di un cantiere non si misura solo in termini ambientali, ma anche attraverso la qualità delle relazioni umane e professionali che lo animano – evidenza Luigi Bonora, Project Manager dell’impresa Appaltatrice -. Crediamo che la collaborazione attiva sia lo strumento principale per garantire un ambiente di lavoro equo, sicuro e inclusivo. Il nostro impegno si focalizza anche sul rispetto del territorio. Collaborare in modo trasparente con la comunità locale per minimizzare i disagi e creare un impatto sociale positivo durante tutta la durata dei lavori non è solo un metodo operativo, ma il nostro modo di costruire valore sociale durevole”.

Durante la giornata, i partecipanti saranno accompagnati dai tecnici dell’impresa, che illustreranno lo stato di avanzamento dei lavori e le opere in costruzione. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per riflettere sul possibile sviluppo di forme di turismo lento, legate alla mobilità dolce, al cicloturismo, alle strade bianche e alla viabilità vicinale.

Il programma della giornata

Il programma prenderà il via alle ore 10 dall’area camper di Civitella Marittima con la partenza della pedalata nelle aree di cantiere e lungo le strade vicinali, accompagnata dai tecnici dell’impresa. Il percorso ha una lunghezza di 24 chilometri e, considerati lunghezza e dislivelli, è consigliata la partecipazione a ciclisti con una preparazione adeguata.

Alle ore 12 è previsto l’arrivo del percorso e il ritrovo Apres Bike al Bar da Dante di Civitella Marittima.

Alle ore 14, nell’area camper, si terrà l’intervento della sindaca Alessandra Biondi sul tema Il valore del territorio tra mobilità dolce e sviluppo locale. A seguire sarà presentata l’associazione I Sentieri dei Gatti, con un approfondimento sullo sviluppo turistico locale attraverso il recupero e la valorizzazione della viabilità ciclistica. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sullo stato del cantiere e sulle opere in costruzione.

Alle ore 15, sempre dall’area camper di Civitella Marittima, partirà la pedalata/camminata nelle aree di cantiere, accompagnata dai tecnici dell’impresa, con illustrazione dello stato dei lavori. Considerato il forte dislivello tra l’area camper e l’accesso al cantiere, si consiglia il trasferimento al varco con mezzi propri. La lunghezza complessiva del percorso è di 5,5 chilometri. Sono consigliati scarpe da trekking e abbigliamento sportivo.

Per chi ne avesse necessità sarà possibile usufruire del servizio di noleggio E-bike/Mtb Amiata E-Bike, contattando il numero 339 5635355.