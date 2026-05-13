GROSSETO – Dal Salone del Mobile di Milano ai murales realizzati nei borghi delle Colline Metallifere. È un viaggio tra arte, design e identità del territorio quello raccontato da Carlo Cialli nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Designer e artista molto conosciuto in provincia di Grosseto, Cialli ha parlato dei suoi ultimi progetti, partendo dall’esperienza al Salone del Mobile di Milano.

«Ringrazio l’Accademia di Carrara e specialmente la professoressa Todaro che mi ha affidato lo sviluppo dello stand per il Salone del Mobile – racconta –. Mi sono fatto tantissimi Saloni e Design Week lavorando specialmente per altri e quindi portare qualcosa di mio è stato molto importante».

L’artista spiega di aver portato a Milano anche alcuni elementi che richiamano il suo stile e il legame con il territorio maremmano.

«Ho riportato le mie silhouette ritrovabili anche a Roccatederighi come a Montieri. Ho potuto portare qualcosa di mio sviluppato in un momento in cui non stavo facendo focus sul design industriale ma su altro».

Il nome di Cialli è legato soprattutto ai murales e alle opere che negli ultimi anni hanno trasformato angoli e spazi urbani in vere e proprie installazioni artistiche.

«Sono muralist, sì – spiega –. Mi viene sempre da citare Ivano Danti, artista di Montieri. Grazie alla conoscenza con lui ho realizzato anni fa un omaggio su una cabina elettrica. Da lì poi sono andato avanti con un mio stile, soprattutto a Roccatederighi».

Un’arte che nasce anche dalla volontà di dare nuova vita a luoghi spesso considerati marginali.

«Mi pongo in maniera delicata, porto avanti il colore. Penso sia la cosa più importante. Portare colore e fare in modo che quel colore abbia davvero un senso».

Nel corso dell’intervista è arrivata anche una piccola anticipazione su un nuovo progetto artistico che dovrebbe prendere forma nei prossimi mesi nel territorio delle Colline Metallifere.

«Ci sto lavorando da circa un anno e mezzo e ci sono di mezzo anche i beni culturali – racconta Cialli –. Si tratta di un lavoro su un’architettura razionalista, in una delle cittadine più belle della nostra provincia».

Un progetto ancora top secret, ma che promette di aggiungere un nuovo tassello al percorso artistico dell’autore maremmano.