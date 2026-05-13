GROSSETO – Inizia in salita l’avventura del Grosseto in poule scudetto col ko casalingo per 3-2 a vantaggio dell’Ostiamare. Prima del fischio d’inizio, una targa celebrativa consegnata al presidente Francesco Lamioni da parte di Guido Borsetti e Giorgio Mangiapane del Club Anno Zero, ma anche una maglia speciale a capitan Marzierli per le sue cento presenze in biancorosso.

Primo brivido da parte viola, con Ceccarelli che costringe Romagnoli alla deviazione in angolo. Gli ospiti insistono e un minuto dopo, all’8’, Vianni gonfia la rete con un diagonale rasoterra, con la difesa aunionista impreparata.

Al 14’ azione dei torelli con Marzierli imbrigliato in area e ripartenza dei laziali che, con un biancorosso dolorante a terra, partono in contropiede con Vagnoni che consegna la sfera a Vianni per lo 0-2.

Poco dopo iniziativa dei locali con Bacciardi, che manda altissimo da distanza ravvicinata.

Accenni di reazione dai padroni di casa da Riccobono, ma la sua conclusione al 22’ è bloccata da Midio. Di poco fuori quelle al 27’ ancora di Vianni, in fuga dopo un corner rivale, e di Ceccarelli.

I maremmani si sbloccano al 32’ sugli sviluppi di una rimessa laterale, con Regoli che di destro firma l’1-2.

Alta di un soffio la capocciata di Marzierli, poco prima del riposo, mentre al 45’ Italiano si mangia il gol del pari.

Nella ripresa subito brividi da parte dell’Ostiamare, ma anche due tentativi del Grifone con Malva e Riccobono a sfiorare il bersaglio.

Fuori a tagliare l’area il destro di Marzierli, ma tutti i biancorossi crescono per guizzi, giocate e possesso palla. Gol mangiato per Cardella al 19’, con un diagonale che non centra la porta.

Al 25’ il parziale cambia ancora con l’incursione di Vagnoni, che supera il suo marcatore e trafigge Romagnoli. Nell’azione successiva, Grosseto in attacco, con Malva e Benedetti atterrati in area uno dopo l’altro, ma l’arbitro dice che è tutto regolare.

Spreciso il bolide di Fiorani al 33’, mentre due giri di lancette più tardi Marzierli trova finalmente il gol calciando al centro dell’area l’assist telecomandato di Sabelli, subentrato da poco.

Al 44′ deviazione decisiva su Cardella da parte di Romagnoli, che si ripeterà sul corner successivo.

Nel recupero gli unionisti insistono collezionando chance e angoli ma senza buon esito; sarà decisivo il match in casa del Desenzano, in programma domenica.

GROSSETO: Romagnoli, Masini (20’ st Benedetti), Sacchini (1’ st Malva), Marzierli, Riccobono, Bacciardi (29’ st Guerrini), Ampollini, Italiano (9’ st Fiorani), Brenna, Regoli (29’ st Sabelli), D’Ancona. A disposizione: Marcu, Cesario, Monteverde, Lorenzini. All. Indiani.

OSTIAMARE: Midio, Cinque (46′ st Pizzonia), Giordani, Buono, Vianni (23’ st Donsah), Marrali, Baldassi (1’ st Lazzeri), Rasi, Vagnoni (33’ st Menichelli) Ceccarelli (15’ st Cardella), Pontillo. A disposizione: Vertua, Piroli, Carpita, Tesauro. All. D’Antoni.

ARBITRO: Pasqualini di Macerata; assistenti Foglietta di Foligno e Freda di Avellino.

MARCATORI: 8’ e 15’ Vianni, 32’ Regoli, 35’ st Marzierli

NOTE: ammonito Riccobono. Recuperi 1+4.