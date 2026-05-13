GROSSETO. Il bilancio di Fondazione Grosseto Cultura si chiude con un risultato positivo, confermando un percorso di consolidamento economico e gestionale che permette all’ente di affrontare con maggiore solidità la programmazione e lo sviluppo delle proprie attività.

Un dato che assume un valore significativo perché testimonia il lavoro costante portato avanti in questi anni, sia sul piano amministrativo che su quello progettuale. Fondazione Grosseto Cultura è infatti impegnata quotidianamente nella gestione delle proprie realtà culturali – dal Polo culturale Le Clarisse all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, fino al Museo di storia naturale della Maremma – e nella realizzazione di iniziative che coinvolgono istituzioni, associazioni e cittadini.

Il risultato di bilancio rappresenta un elemento importante non soltanto dal punto di vista contabile, ma anche in termini di prospettiva. Una situazione di equilibrio economico consente infatti di programmare con continuità, cogliere nuove opportunità di finanziamento e rafforzare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

«Chiudere il bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo è un risultato che ci rende particolarmente soddisfatti – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari –. È il frutto di un lavoro quotidiano, attento e condiviso, che ha coinvolto il consiglio di amministrazione, la direzione e tutto il personale della Fondazione. Questo risultato ci permette di guardare al futuro con fiducia, continuando a investire nella qualità dei progetti e nella capacità della cultura di generare valore per la comunità».

«Il secondo bilancio consecutivo chiuso in attivo da Fondazione Grosseto Cultura rappresenta un risultato importante per tutta la città. Significa aver costruito negli anni un percorso serio, fatto di programmazione, attenzione nella gestione delle risorse e capacità di valorizzare le tante realtà culturali del nostro territorio – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. La cultura è un investimento strategico per Grosseto, perché contribuisce alla crescita della comunità, alla formazione dei giovani e alla promozione della nostra identità.

Questo traguardo dimostra anche quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, enti e realtà associative per offrire ai cittadini servizi culturali sempre più qualificati e opportunità di crescita condivisa. Per questo continueremo a sostenere con convinzione il lavoro della Fondazione e le attività che ogni giorno porta avanti con professionalità e competenza».

«Questo risultato conferma la bontà del lavoro svolto dalla Fondazione negli ultimi anni, sia sotto il profilo gestionale che nella qualità dell’offerta culturale proposta alla città – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto Luca Agresti –. Avere conti solidi significa poter programmare con maggiore serenità, costruire nuovi progetti e rafforzare ulteriormente il legame tra cultura e territorio.

Le Clarisse, l’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” e il Museo di storia naturale della Maremma sono presìdi culturali fondamentali per Grosseto e la Fondazione sta dimostrando di saperli valorizzare al meglio, coinvolgendo associazioni, scuole e cittadini in un percorso di crescita condivisa».

«Il secondo bilancio consecutivo chiuso in attivo dalla Fondazione Grosseto Cultura – dichiara l’assessore alle Partecipate, Fabrizio Rossi – rappresenta un risultato significativo, che testimonia la solidità del lavoro svolto e la capacità di gestire con equilibrio e responsabilità le risorse a disposizione. Conti in ordine significano maggiore stabilità e la possibilità di sostenere con continuità attività e progetti culturali di valore per l’intera comunità».