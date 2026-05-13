GROSSETO – Ogni ricerca online, ogni file condiviso, ogni contenuto in streaming passa da un’infrastruttura fisica che quasi nessuno vede. Eppure, i data center sono oggi al centro di una delle questioni più decisive del nostro tempo: quanto digitale possiamo permetterci, e a quale costo energetico?

È a questo tema che è dedicato il terzo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, con la puntata “Data Center: il cuore invisibile della rete”, disponibile dal 14 maggio su tutte le principali piattaforme.

Quanto sono strategici oggi i data center? Che rapporto c’è tra infrastrutture digitali e domanda energetica? Come si tengono insieme innovazione, sicurezza, efficienza e impatto ambientale? A confrontarsi sul tema sono Silvia Gnocco, avvocatessa e fondatrice dello Studio Inzaghi, fra i massimi esperti del settore con una competenza riconosciuta sui profili giuridici e regolatori dell’innovazione e Sara Volino Coppola, Chief Information & Digital Officer di Plures, punto di osservazione concreto sui processi di trasformazione digitale propri delle multiutility italiane.

“Oggi il digitale non è più un’infrastruttura separata dal sistema energetico, ne è una componente sempre più rilevante – dice Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra –. Raccontare i data center significa raccontare un passaggio decisivo del presente: come rendere compatibili innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi in un mondo sempre più connesso”.

“L’energia necessaria” è disponibile su tutte le principali piattaforme di ascolto: Amazon Music, Apple Podcasts, OnePodcast, Spotify e YouTube.

“L’energia necessaria” è un podcast condotto e scritto da Fjona Cakalli, con Francesco Caremani. Cura editoriale, Alessandra Bruno. Brand integration, Alessandro Piscitello. Ripresa e montaggio, Neverest. Supervisione tecnica video, Martina Annoni. Supervisione tecnica audio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast in collaborazione con Estra SpA.