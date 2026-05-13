MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima ha portato a termine un articolato progetto di rigenerazione urbana che ha interessato la frazione di Ghirlanda, nel quale sono stati investiti 720mila euro, in parte finanziati grazie a un contributo a fondo perduto di 576mila euro, ottenuto nel 2023 dall’amministrazione comunale con la partecipazione al bando della Regione Toscana per interventi di rigenerazione urbana nei comuni con meno di 20mila abitanti.

L’intervento ha riguardato le Fonti del Tordino, il parco giochi, la stazione della ciclovia delle 3M, la sistemazione di via dei Chiassarelli, un percorso ciclopedonale che collega il borgo di Ghirlanda al centro urbano di Massa Marittima.

Venerdì 15 maggio, alle ore 18, a Ghirlanda presso le Fonti del Tordino, il Comune ha organizzato una cerimonia di inaugurazione aperta alla cittadinanza per festeggiare, insieme alla comunità, questo importante risultato.

Interverranno Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Lidia Bai, consigliera della Regione Toscana; Morena Gentili, geometra e Rup del progetto per il settore Lavori Pubblici del Comune di Massa Marittima; i tecnici della Regione Toscana – Direzione Urbanistica e sostenibilità, Settore Informativo e Pianificazione del Territorio; Maurizio Vichi, presidente del Consiglio di frazione; Luca Santini, presidente del Consorzio Bike in Massa Marittima. Seguirà un piccolo rinfresco. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Bike Hotel Sleep N Ride, in via Perolla 112, Ghirlanda.

“Questo intervento pubblico, che si va ad aggiungere agli investimenti privati già sostenuti nell’area oggetto di riqualificazione, rappresenta un’opportunità importante per il rilancio di Ghirlanda in chiave turistica. – sottolinea la sindaca Irene Marconi – La storica stazione dalla quale un tempo partivano i treni verso la costa, torna a vivere trasformandosi in una stazione per il cicloturismo, da cui iniziare una visita del territorio in bici. Un progetto che si collega all’altro importante progetto dei percorsi cicloturistici delle 3M.

Le risorse ottenute con la partecipazione al bando hanno consentito al Comune di ristrutturare anche la Fonte del Tordino, di riqualificare il parco giochi e di recuperare la via dei Chiassarelli, storica direttrice di collegamento tra Ghirlanda e Massa Marittima, trasformandola in un sentiero turistico percorribile a piedi e in bici, che unirà il parcheggio scambiatore del capoluogo con la Fonte del Tordino, punto di partenza per i percorsi di visita del territorio circostante”.