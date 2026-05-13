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GROSSETO – Aumenta la preoccupazione per la situazione degli stabilimenti balneari: Andrea Fidanzi, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Demaniali, torna a sottolineare i problemi che derivano dall’incertezza legata alla gestione delle concessioni.

“Una recente sentenza del Tar Toscana demolisce la delibera di Giunta del Comune di Grosseto in merito alla proroga delle scadenze al 2024 – ricorda Fidanzi -. Ma questa è una non notizia. In realtà, nel frattempo, è intervenuta una nuova Legge dello Stato che porta tali scadenze al 2027. La notizia vera, quella che voglio evidenziare, è la continua e perdurante situazione di incertezza che colpisce la categoria, una categoria, lo voglio ribadire, che rappresenta il fulcro della nostra economia turistica e un settore trainante per molti nostri artigiani del settore alimentare e delle manutenzioni”.

“Adesso, in mancanza di un serio coordinamento a livello nazionale ed europeo, siamo in balia della Giustizia Amministrativa, con sentenze che dicono tutto e il contrario di tutto, spesso sostituendosi anche al Legislatore. Il Tar del Lazio che riconosce la validità della proroga al 2033, altri tribunali che invece considerano già scadute le concessioni. E poi i Comuni… Ciascuno, in base alle proprie politiche, alle pressioni delle varie lobby, ai timori o alle sicurezze dei propri dirigenti, decide come comportarsi senza un coordinamento e un’uniformità di strategie neanche con i comuni confinanti”.

E poi la Regione Calabria che approva una legge che obbliga ai bandi solo se la risorsa è scarsa… E chi lo stabilisce quando è scarsa? E chi decide e con quali criteri se esiste o meno un interesse transfrontaliero? E poi, senza che la linea venga preventivamente concordata a livello nazionale ed europeo, ci possiamo immaginare quanti ricorsi e quante sentenze…”.

E Fidanzi lamenta anche la poca considerazione rivolta dalle istituzioni nei confronti delle associazioni di categoria: “Non soltanto siamo poco ascoltati a livello nazionale, ma anche a livello locale. Se si esclude il dialogo con la Regione Toscana, a livello locale le associazioni riconosciute non sono convocate ai tavoli, come se il problema fosse limitato agli stabilimenti. E io voglio ribadire con forza che è assolutamente sbagliato ricondurre tutta questa situazione ad un problema che coinvolge solo la categoria dei balneari. Chi lo crede è sprovveduto o in cattiva fede. Questo è un problema economico generale che coinvolge l’intero sistema, che coinvolge tutti i cittadini. Se il turismo collassa le conseguenze saranno gravissime per tutti. E tutti i paesi concorrenti con l’Italia stanno alla finestra, pronti a cogliere l’occasione per farci le scarpe”.