GROSSETO – Un flusso atlantico interessa anche la Toscana, con ultimi residui di instabilità previsti fino a sabato prossimo. La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate valido dalle 12 alla mezzanotte di domani, giovedì 14 maggio, e localizzato su costa centro settentrionale e isole, aree centrali e appenniniche settentrionali.

In Maremma allerta meteo per vento riguarda i comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.