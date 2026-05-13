GROSSETO – Ieri sera il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna è stato di nuovo tra i protagonisti della copertina dei comici Luca e Paolo a Di Martedì, la trasmissione di Giovanni Floris su La7.

Il sindaco di Grosseto è stato mostrato con in mano il cartello che, anche in città, ha sollevato molte polemica “Grazie mamma per non avermi fatto comunista” pubblicato il giorno della festa della mamma (QUI il video con, al minuto 16, la parte che riguarda Grosseto).

«C’è chi usa la festa per propaganda politica come il nostro amato Antonfrancesco Vivarelli Colonna» ha detto Paolo Kessisoglu.

«Questa me l’ha mandata lui oggi – fa eco Luca Bizzarri riferendosi al primo cittadino di Grosseto – ci teneva che gli dessi del pirla in diretta, lui è contento così».

«E subito c’è chi gli va dietro, Susanna Ceccardi, che ha fatto la stessa cosa ma con l’intelligenza artificiale».

Come successo in passato è lo stesso sindaco, che ha confessato più volte di apprezzare la comicità di Luca e Paolo, ad aver inviato ai due comici lo screenshot del proprio post (per chi non lo avesse mai sentito QUI il podcast di Luca Bizzarri: Il sindaco che mi ha ucciso).

Il nuovo post Facebook del sindaco

Questa mattina il sindaco è poi tornato sull’argomento sul proprio profilo Facebook. «Mi rivolgo a tutti coloro che in queste ore si sono pesantemente indignati perché nel giorno della festa della mamma io ho fatto una battuta ironica, una battuta dal mio punto di vista anche simpatica, ma anche a giudicare dalle visualizzazioni e dalle reazioni che ho preso da tutta Italia».

«Ho detto “grazie mamma per non avermi fatto comunista”, apriti cielo. Però devo riconoscerlo, ho fatto un errore che se tornassi indietro correggerei e effettivamente ho mancato di rispetto a una parte della popolazione, quindi se potessi tornare indietro lo correggerei e direi: “grazie mamma e grazie babbo per non avermi fatto comunista”, la parità di genere va sempre rispettata, io in queste cose ci credo, quindi mi scuso e su questo faccio mea culpa» prosegue Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«Detto questo vorrei ricordare agli indignati speciali a comando che non ho parlato di una squadra di calcetto, né di una passione gastronomica, né di una pianta, né di un innocente circolo del dopolavoro. Ho parlato del comunismo, un’ideologia sanguinaria, distruttiva, che quando è diventata regime ha generato distruzione, repressione, fame, privazione della libertà, deportazioni, gulag, morti per carestia, polizie etniche, fili spinati, popoli interi costretti a scappare, distruzione quasi totale».

«Il Parlamento europeo il 19 settembre del 2019 ha approvato una risoluzione sulla memoria europea che condanna i crimini del regime nazista e comunista, cioè equipara il nazismo al comunismo e ovviamente tutti gli altri regimi totalitari. Non lo ha scritto Vivarelli Colonna in un momento di ubriachezza molesta, in un post ironico: lo ha scritto il Parlamento Europeo e anche il Consiglio comunale di Grosseto ha affrontato il tema della condanna del nazismo e del comunismo, equiparandoli».

«Quindi per quanto mi riguarda dire “grazie mamma per non avermi fatto comunista” è politicamente paragonabile a dire “grazie mamma per non avermi fatto nazista”. Chi si scandalizza per la prima frase e non si scandalizza per la seconda o viceversa dovrebbe forse interrogarsi non sulla mia battuta ma sulla propria memoria selettiva» prosegue il video del sindaco.

«Tra l’altro io ormai, a quasi 60 anni, ho conosciuto tantissime persone che sono fuggite dai paesi dell’est, dalla Romania ma anche da altri paesi dove c’era il comunismo vero, non quello finto italiano di cui si parla ma poi non c’è, dove il comunismo non era una maglietta vintage, una maglietta di Che Guevara, ma era una prigione quotidiana, era una sofferenza continua. Persone che quando raccontavano di questo piangevano solo a ricordarlo».

«Non parlavano di assemblee romantiche, di diritti, di uguaglianza. Parlavano di paura, di fame, di delazione, di famiglie spezzate, di libertà negate. Vogliamo parlare poi dell’Unione Sovietica, dei gulag, delle purghe staliniane? Vogliamo parlare della Cina maoista, non quella di Xi Jinping di oggi che di comunista ha ben poco, soltanto il nome forse? Vogliamo parlare del grande balzo in avanti e della rivoluzione culturale fatta in Cina? Vogliamo parlare della Cambogia di Pol Pot dove un intero popolo fu massacrato in nome dell’utopia?».

«Le stime storiche variano, ma opere come “Il libro nero del Comunismo”, ma ce ne sono anche altre, parlano di oltre 500 milioni di vittime attribuite ai regimi comunisti. Ah ma in Italia non c’è stato? Meno male, per fortuna. Anche qui si contestano quei numeri, ma non si può veramente dimenticare e non si può cancellare l’enormità della tragedia dei regimi comunisti. Poi ci sono quelli che mi accusano di aver offeso chi ha combattuto per la libertà. Ma questo è falso, e anche abbastanza comodo oltre che ridicolo e pietoso».

«L’Italia non è stata liberata dai comunisti – continua il primo cittadino -. L’Italia è stata liberata dagli alleati, con un contributo militare decisivo degli americani, dei britannici e degli altri eserciti alleati e anche, in piccolissima parte, dalla Resistenza italiana, che però era molto più plurale. C’erano i comunisti, c’erano i cattolici, c’erano i liberali, c’erano i socialisti, c’erano gli azionisti, c’erano i monarchici, i militari, c’erano i civili. Dire che hanno liberato l’Italia i comunisti è una barzelletta molto meno simpatica della mia. Non è storia, è propaganda. La campagna d’Italia fu combattuta dagli alleati, dalla Sicilia a Salerno, ad Anzio, a Roma, fino alla risalita della Penisola. La Resistenza fu un movimento composito contro il nazifascismo. E poi un altro commento che mi è stato fatto: “ha bloccato i commenti per evitare il confronto”».

«Il confronto è una cosa, l’odio è un’altra. Io non ho paura del confronto. Ho parlato con tutti, sempre. Ma se uno entra nella mia pagina per insultare mia madre, la mia famiglia, il mio corpo, body shaming a go go, altro che sinistra. Tra l’altro sbagliando anche perché non ce l’ho tanto grasso il mio corpo. Quindi di che parlate? Non si sta discutendo. Chi entra a fare queste cose sta sguazzando nel fango e fa sorridere che spesso siano proprio quelli che predicano inclusione, rispetto, antifascismo, democrazia, libertà di parola. Si trasformano appena possono in leoni da tastiera, in piccoli squadristi fascisti rossi digitali, col ditino tremante e la bava alla bocca. E tra l’altro il confronto io con questi lo farei su un ring. Ma temo che non avrebbero il coraggio di dirmi le stesse cose dal vivo».

«A chi mi ricorda poi che sono il sindaco di tutti e che manco di rispetto? Ci mancherebbe altro, e sono certamente il sindaco di tutti. Anche dei comunisti veri, presunti, finti, nostalgici, ricreativi, da aperitivo, stagionali. Non interrompo l’asfaltatura di una strada perché ci abita un comunista. Non è che non tappo una buca perché c’è un comunista e vorrei che ci cascasse dentro. Non vieto l’ingresso al museo a un comunista. Non organizzo eventi con scritto “vietato l’ingresso ai comunisti”. In questi anni ho aiutato tutti, ascoltato tutti, ricevuto tutti. Ma essere il sindaco di tutti non significa rinunciare alle proprie idee, alla propria caratterialità, alla propria personalità, più o meno simpatica, più o meno empatica, alla propria storia, alla propria ironia e alla propria libertà».

«Quindi sì, dopo questa reazione sproporzionata, dopo gli insulti, dopo le lezioni pseudo-morali di chi dovrebbe prima ripassare la storia, io dico con ancora più convinzione: sono fiero di non essere comunista. Grazie mamma, grazie papà e grazie a tutta la mia famiglia. Lo ero da ragazzo contro i comunisti e lo sono oggi da sindaco e lo sarò domani da libero cittadino. E continuerò a combattere politicamente ogni totalitarismo rosso, nero o di qualunque altro colore, con una differenza: io lo faccio a volto scoperto, gli altri spesso giocano da dietro la schiena, come dei piccoli codardi. Non sapete neanche scherzare!».

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