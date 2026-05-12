GROSSETO – Duello a Calcinaia, uno dei campi più difficili dell’intera Toscana, per i ragazzi della Gea, in campo domani mercoledì sera alle 21,15 per gara2 dei quarti di finale. I ragazzi di Silvio Andreozzi hanno iniziato la serie, che porterebbe in semifinale contro la vincente tra Poggibonsi e Synergy Valdarno, con una netta affermazione casalinga (82-60), maturata grazie ad un primo tempo devastante, in cui i biancorossi hanno messo insieme i ventidue punti (44-22), gli stessi che alla sirena finale hanno diviso le due squadre. Calcinaia, nel terzo quarto, grazie a un pressing a tutto campo, ha ridotto lo svantaggio fino al -12, prima di una nuova accelerazione dei grossetani, trascinati dal loro pubblico.

È la seconda volta in questa stagione che la Gea scende in campo nella palestra del paese a 25 km da Pisa, sulle rive dell’Arno: nel girone d’andata i pisani si sono imposti 97-67 contro una squadra con l’organico ridotto e con il primo posto già in tasca. Mercoledì sarà un’altra storia, ma l’allenatore Silvio Andreozzi mette in guardia i suoi ragazzi sugli eventuali rischi che incontreranno: “Ci presseranno quaranta minuti per mettere in difficoltà i nostri portatori di palla – sottolinea il coach – Dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro, con una difesa aggressiva e passandosi il pallone, per prendere i tiri che sono il nostro marchio di fabbrica. In questa seconda gara dei Quarti dovremo ancora essere più squadra più di domenica scorsa. Sarà una partita complessa – aggiunge Andreozzi – i giocatori di Calcinaia daranno tutto quello che hanno, non hanno da perdere e chiedo alla squadra la capacità di stare lì con la testa e con le gambe per quaranta minuti”.

Per quello che riguarda la formazione, i convocati sono quelli di domenica scorsa, a cominciare da Tommaso Ense e Alessandro Banchi i migliori realizzatori di gara1 e dei playoff, rispettivamente con 59 e 63 punti.

I risultati di gara1 dei quarti di finale:

Monteroni-Studio Arcadia Valdicornia 67-64 (dopo t.s.)

Pol. Galli S. Giovanni-Valdelsa Basket 70-77

Gea Grosseto-Calcinaia Basket 82-60

Poggibonsi-Synergy Valdarno 74-80.

Il programma di gara2: mercoledì Valdarno-Poggibonsi, Calcinaia-Grosseto, Valdicornia-Monteroni; giovedì Valdelsa-Galli S.Giovanni V.