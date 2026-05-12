GROSSETO – Si è svolto questa mattina l’incontro pubblico organizzato da Cia Grosseto e Cipa-At Grosseto dedicato alla sicurezza sul lavoro in agricoltura e alla verifica di efficacia della formazione, con particolare attenzione alle novità introdotte dal nuovo accordo Stato-Regioni e all’utilizzo di strumenti digitali per la gestione della conformità.

L’appuntamento ha avuto luogo presso il centro Grosseto Sviluppo, in via Giordania, e ha riunito rappresentanti del mondo agricolo, tecnici della prevenzione e ricercatori dell’Inail.

Apertura dei lavori e impegni sul territorio

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Cia Grosseto, Donato Edoardo, che nei saluti introduttivi ha illustrato l’impegno dell’associazione sul fronte della tutela della sicurezza dei lavoratori agricoli, ribadendo l’attenzione del settore verso la prevenzione e la formazione continua.

Il contributo dell’Inail: formazione e innovazione

Nel corso della mattinata, spazio ai contributi scientifici dei ricercatori dell’Inail.

Sara Anastasi, del Dipartimento innovazioni tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, ha illustrato l’evoluzione della formazione sulle attrezzature agricole alla luce dei nuovi obblighi normativi, soffermandosi anche sul ruolo della transizione digitale nella tracciabilità dei percorsi formativi.

Leonardo Vita ha invece approfondito il ruolo dei fact sheet Inail come strumenti divulgativi e operativi, con particolare riferimento ai rischi legati ai caricatori frontali collegati ai trattori agricoli.

Nuova disciplina sulla verifica della formazione

Un focus specifico è stato dedicato alla nuova disciplina sulla verifica di efficacia della formazione. La responsabile sicurezza di Cia Grosseto, Francesca Grilli, ha illustrato le modalità con cui gli obblighi normativi possono essere tradotti in procedure operative concrete all’interno delle aziende agricole, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza attiva nei luoghi di lavoro.

Digitalizzazione e software Verifhy

La dimensione digitale è stata al centro dell’intervento di Fabio Rosso, direttore di Cipa-At Grosseto, che ha presentato il software Verifhy In-House Edition come strumento per la gestione dei flussi formativi, la validazione delle competenze e la certificazione digitale dei percorsi di formazione.

Confronto e conclusioni

La mattinata si è aperta con la registrazione dei partecipanti e la presentazione del progetto Verifhy, per poi concludersi con un dibattito finale tra i presenti.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, tecnici e imprese agricole, con l’obiettivo di collegare il nuovo quadro normativo alle pratiche quotidiane del settore e rafforzare gli strumenti di prevenzione e sicurezza sul lavoro.