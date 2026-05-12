SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino è convocato per giovedì 14 maggio 2026 alle ore 16.15 nella sala consiliare del palazzo comunale, in piazza Garibaldi 8 a Scarlino capoluogo.

Tra i principali punti all’ordine del giorno ci sono l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, la ratifica di una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028 e una nuova variazione al bilancio stesso. Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e provvedimenti giudiziari.

Nel corso della seduta saranno affrontati anche altri temi tra cui la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, l’istituzione di una commissione consiliare temporanea sulle politiche ambientali, la convenzione tra enti locali per la formazione e l’aggiornamento del personale e la sostituzione di un componente della commissione per i giudici popolari.

All’ordine del giorno sono inserite anche due mozioni presentate dal gruppo consiliare Scarlino Futura, dedicate allo stato delle aree di sgambamento per cani e alla proposta di istituire il Consiglio comunale dei giovani.