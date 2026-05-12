GROSSETO – La sete di punti costruisce una sfida fertile di manovre, capovolgimenti di fronte, occasioni e interventi decisivi dei portieri. La vince 4-1 un Roselle più efficiente in fase conclusiva grazie alle doppiette di Kryeziu e Visalli con quest’ultimo diventato attualmente il capocannoniere della coppa con tre centri. L’Alta Maremma inciampa sulla scarsa attitudine nel chiudere al meglio le tante opportunità congegnate (due gol fatti in due incontri) confermando un reparto arretrato distratto (otto subiti).

Il principio è lo specchio dell’intera gara. Al 4′ lo scambio Morra-Marchi porta quest’ultimo al tiro, Puppato risponde no, al 6′ Congiu mette al lavoro Mellino che respinge. Il vantaggio del Roselle arriva al 12′ su azione d’angolo, il primo, in area Kryeziu devia di testa battendo Puppato, 1-0. I ritmi si alzano, i movimenti sono continui, si lotta in ogni zona del sintetico. Al 20′ Sabatino esplode un missile, Mellino è super nel mettere oltre il fondo. Il gioco resta continuo, sostanzioso, il duello è aperto e piacevole.

La svolta tangibile avviene tra il 34′, gol su azione personale nei 16 metri di Kryeziu, e il 36′, fuga verticale a gas aperto di Visalli riassunta con una freccia avvelenata, 3-0. I ragazzi di mister Vegliò sbandano ma reagiscono. Al 43′ Sabatino sciupa da ottima posizione. Un segno.

Nella ripresa il Roselle insiste. Visalli al 6′ firma il poker dimostrando ancora un feeling con il gol. L’Alta maremma, comunque, non arretra continuando a lottare. Al 14′ Sabatino con un colpo di testa accorcia il divario, 4-1. Questo stimola la formazione di Vegliò che attacca con calore lasciando spazio alle scorribande del Roselle. Ultimi sussulti la respinta di Puppato su tiro di Ferrante al 33′, l’uscita decisiva di Mellino al limite dell’area al minuto 41′.

Roselle – Alta Maremma 4-1 (3-0)

ROSELLE: Mellino, Caprini, Morra, Postiferi (22′ st Verni), Leopardo, Dindalini, Chiavacci (26′ st Clases, 28′ st Tocchi), De Masi, Visalli (8′ st Ferrante), Kryeziu, Marchi (16′ st Angeli). A disposizione: Borscia, L. Baldanzi, Detti, Giovannetti. Allenatore: Davide Malossi.

ALTA MAREMMA: Puppato, Morini, Renzetti, Agovino (33′ st G. Baldanzi), Eboli, Parentini (41′ st Sabri), Bendinelli, Carta (7′ st Khribech), Sabatino, Daiu (12′ st Bindi), Congiu. A disposizione: Bandini, Leandri, Ronzini. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Gianluca Stella; 1° assistente Jossel Ronaldo Rodriguez Duarte, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

RETI: 12′ Kryeziu, 34′ Kryeziu, 36′ Visalli; 6′ st Visalli, 14′ st Sabatino.

NOTE: ammoniti Parentini, Tocchi. Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1′ + 4′.

Risultati girone B

Invictasauro-Roselle 2-1

Alta Maremma-Batignano Calcio 1-4

Roselle-Alta Maremma 4-1

Classifica

Batignano Calcio, Roselle, Invictasauro 3 punti; Alta Maremma 0

Da giocare

Martedì 12 maggio Batignano Calcio-Invictasauro

Giovedì 21 maggio Invictasauro-Alta Maremma

Venerdì 22 maggio Roselle-Batignano Calcio