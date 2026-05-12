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GROSSETO – C’è tempo fino al 31 per eseguire gli interventi previsti dal regolamento di polizia rurale per la prevenzione di incendi boschivi e la tutela del territorio. A ricordarlo a cittadini, proprietari di terreni, aziende agricole e titolari di aree boscate è il Comune di Grosseto.

Le disposizioni, contenute nel Titolo III del regolamento comunale, hanno l’obiettivo di ridurre il rischio di incendi, proteggere abitazioni, aree agricole, pinete e infrastrutture, garantire condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e per le operazioni di spegnimento.

Gli obblighi

Tra gli obblighi principali previsti dal regolamento:

· manutenzione e pulizia delle aree boscate private;

· rimozione di vegetazione secca, ramaglie e materiali combustibili;

· realizzazione e mantenimento di fasce di protezione lungo i confini con boschi e pinete;

· manutenzione di strade poderali, tratturi e piste forestali;

· creazione dello “spazio difensivo” attorno ad abitazioni, fabbricati agricoli e strutture isolate situate nelle aree di interfaccia urbano-rurale;

· corretta gestione dei residui vegetali e rispetto delle prescrizioni sugli abbruciamenti

Il regolamento prevede inoltre specifiche misure di prevenzione per:

· terreni agricoli;

· aree pinetate e boscate;

· impianti da fonti energetiche rinnovabili;

· proprietà limitrofe a infrastrutture stradali, ferroviarie ed elettrodotti.

“Si ricorda che nel periodo ad alto rischio incendi, compreso indicativamente tra il 1° luglio e il 31 agosto, salvo eventuali proroghe o anticipazioni disposte dalla Regione Toscana, vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio – afferma il Comune -. Per quanto riguarda gli spazi difensivi attorno alle abitazioni isolate: entro 10 metri dagli edifici non devono essere presenti accumuli di materiale combustibile, siepi o vegetazione altamente infiammabile; tra 11 e 30 metri la vegetazione dovrà essere diradata e mantenuta senza continuità verticale e orizzontale. Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna invita a seguire correttamente le specifiche misure di prevenzione e attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale”.