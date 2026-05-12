GROSSETO – Inizia domani alle 17 al Carlo Zecchini la postseason del Grosseto, pronto per l’avventura della poule scudetto (foto d’archivio di Paolo Orlando). Inserito in un triangolare con Ostiamare e Desenzano, il team unionista sfiderà nel secondo match i laziali di Daniele De Rossi reduci dal ko casalingo per 2-0, patito domenica proprio dai bresciani, con l’obbligo di sfruttare più che mai il fattore campo. Tutti convocati per mister Indiani.

Pe i biancorossi l’ultimo impegno ufficiale era stato l’anticipo di sabato 2 maggio contro il Ghiviborgo per la chiusura della regular season, con un bel successo per 3-0 a scacciare timori, incertezze e ruggini in attacco; la vittoria matematica del girone E era invece arrivata un mese prima al 30esimo turno, col pareggio esterno contro il Siena in concomitanza con lo scivolone serale del Seravezza.