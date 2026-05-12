GROSSETO – Prosegue la polemica sul post del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che ha pubblicato una foto con la scritta “Grazie mamma per non avermi fatto comunista“. Dopo l’intervento del Pci anche il gruppo consiliare del Partito democratico esprime «forte perplessità». Un post giudicato dal Pd «divisivo e provocatorio».

“Il ruolo del sindaco non è alimentare contrapposizioni”

Nel comunicato, il gruppo consiliare dem sottolinea la differenza tra comunicazione politica e ruolo istituzionale. «Un conto sono le battute tra amici o la propaganda di partito. Altro conto è il comportamento di chi, indossando la fascia tricolore, rappresenta un’intera comunità fatta di cittadini con idee e sensibilità diverse» si legge nella nota.

Secondo il Pd, da un sindaco ci si dovrebbe aspettare «un linguaggio capace di unire, non di alimentare continuamente contrapposizioni ideologiche da Novecento».

Critiche anche sulla gestione dei social

Il gruppo consiliare solleva inoltre perplessità sulla gestione del dibattito online, sostenendo che sotto il post sarebbero stati rimossi commenti critici e disattivata la possibilità di confronto.

«Evidentemente il dissenso civile e argomentato disturba più delle polemiche che lui stesso contribuisce sistematicamente ad alimentare» afferma il PD.

Il riferimento ai rapporti internazionali

Nel comunicato non manca anche un riferimento politico più ampio, con un richiamo ai gemellaggi con la Cina.

«Fa sorridere che chi oggi usa certi slogan abbia promosso con orgoglio gemellaggi istituzionali con città amministrate dal Partito comunista cinese. Evidentemente il problema non è il comunismo, ma l’uso strumentale della polemica per ottenere visibilità» sostiene il gruppo consiliare.

“Servono serietà e risposte concrete”

In chiusura, il Partito democratico richiama l’attenzione sulle priorità amministrative della città.

«Grosseto ha bisogno di serietà, confronto democratico e risposte concrete. È imbarazzante vedere un sindaco utilizzare ancora slogan divisivi invece di occuparsi dei problemi concreti della città» conclude la nota del gruppo consiliare.