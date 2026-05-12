MANCIANO – Preoccupazione questa mattina nel cuore del centro abitato di Manciano. In via Lago d’Antona, gli operai del Comune sono dovuti intervenire d’urgenza per mettere in sicurezza la zona vicino alla scalinata che conduce alle scuole elementari e medie.

La dinamica

Il rischio è stato segnalato a causa di un palo del telefono in legno pesantemente danneggiato. La struttura, secondo i primi rilievi, si è completamente staccata dalla base e al momento non è crollata al suolo solo perché sostenuta dai cavi aerei della linea telefonica. Una situazione di estrema precarietà che ha reso necessario l’immediato transennamento della zona per evitare rischi ai passanti, alle auto che possono parcheggiare nella zona e agli studenti che quotidianamente frequentano il percorso.

L’intervento

Dopo il primo intervento di messa in sicurezza fatto dagli operai del Comune nel pomeriggio interverranno i vigili del fuoco che procederanno alla rimozione del palo o al suo fissaggio definitivo per eliminare ogni potenziale pericolo.

La situazione resta sotto monitoraggio.