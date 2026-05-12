GROSSETO – Grande risultato per l’ASD Mattoallaprossima al Campionato Regionale di Scacchi Under 18, disputato domenica a San Miniato. La manifestazione ha fatto registrare un record assoluto di partecipazione, con 136 giovani provenienti da 22 associazioni di tutta la Toscana. La società grossetana ha preso parte all’evento con una delegazione di sette giocatori, partita nelle prime ore del mattino. Per molti di loro si è trattato delle prime esperienze in un torneo di alto livello, affrontato con impegno e spirito competitivo.

A brillare su tutti è stata Camilla Capani, 17 anni compiuti proprio nel giorno della competizione. Entrata a far parte dell’associazione solo pochi mesi fa, ha dimostrato fin da subito grande passione e talento per gli scacchi. Dopo sei turni di gara, Camilla ha conquistato il primo posto nella categoria Under 18 femminile, aggiudicandosi il titolo di Campionessa Regionale e la qualificazione alla fase nazionale, in programma a fine agosto in Sardegna.

Buone anche le prestazioni degli altri atleti, che si sono distinti per impegno e crescita, nonostante il confronto con avversari di grande esperienza.

Nella categoria Under 8, Alessandro Martinov (7 anni) ha chiuso con 2 punti su 6.

Nell’Under 12, Enrico Brandi e Gabriel Zerini hanno totalizzato 2,5 punti su 6, mentre Nicola Alexandru Balint ha ottenuto 1 punto su 6.

Nell’Under 14, Nithesh Ranasinghe Arachchige ha concluso con 0,5 punti su 6.

Nell’Under 16, Yehia Gharib Fathy Mohamed Ali ha chiuso con 2,5 punti su 6.

Grande soddisfazione in casa Mattoallaprossima per il titolo conquistato, frutto del lavoro svolto durante l’anno attraverso i corsi e le attività promosse dall’associazione sul territorio.