FOLLONICA – Sabato 16 maggio, Follonica a Sinistra, Rifondazione Comunista, Alleanza Verdi Sinistra e l’associazione Mare Libero Aps promuovono un incontro sulla gestione del nostro patrimonio litorale.

Se ne parlerà con Francesco Ciompi (Follonica a Sinistra, consigliere comunale a Follonica), Benedetto Lupi (Rifondazione Comunista, consigliere comunale a Portoferraio), Luca Basile (Sinistra Italiana – responsabile nazionale ambiente) e Claudia Gazineo (Associazione Mare Libero).

L’iniziativa si svolgerà al Casello Idraulico alle 16.30, ma il ritrovo sarà alle ore 15.30 in Piazza a Mare per compiere una breve passeggiata sul lungomare e sottolineare il legame tra la cittadinanza follonichese e questo nostro straordinario patrimonio: la spiaggia.

L’ingresso all’incontro sarà libero e gratuito e per la cittadinanza ci sarà la possibilità di porre domande e suggerimenti.