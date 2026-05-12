GROSSETO – “Amministrare una città non può essere un salto nel buio. Le istituzioni devono aiutare i cittadini a sentirsi preparati, competenti e all’altezza del ruolo pubblico che scelgono di assumere”. Con queste parole il consigliere comunale Giacomo Gori annuncia il deposito di una mozione consiliare finalizzata alla creazione di un percorso territoriale di formazione amministrativa rivolto ai futuri candidati alle prossime elezioni comunali, indipendentemente dall’appartenenza politica.

“L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto civico I love Grosseto, rappresenta l’evoluzione di un percorso avviato già all’inizio del 2024 – prosegue Gori – e successivamente illustrato anche nel corso dei lavori delle Commissioni permanenti del Comune di Grosseto, nonché attraverso interlocuzioni informali con il Segretario generale del Comune di Grosseto, figura centrale delle attività amministrative. La politica locale vive una difficoltà evidente: molte persone preparate, serie e competenti rinunciano a candidarsi perché spaventate dalla complessità burocratica, dalle responsabilità amministrative e dalla sensazione di non avere strumenti sufficienti per affrontare il ruolo. Troppo spesso chi si candida scopre davvero come funziona un Comune solo dopo essere stato eletto. Ed è un rischio sia per chi amministra sia per la città”.

La proposta prevede il coinvolgimento di Prefettura di Grosseto, dei Segretari generali degli enti locali e di Università degli Studi di Siena, Polo Universitario Grossetano, per costruire un percorso formativo stabile e aperto alla città dedicato a temi fondamentali quali il funzionamento degli enti locali, il bilancio comunale, l’urbanistica, la trasparenza amministrativa, la responsabilità degli amministratori, i fondi europei e la progettazione territoriale.

“L’obiettivo non è creare una scuola di partito – va avanti Gori -, ma uno spazio civico permanente al servizio della città, aperto a chiunque voglia impegnarsi nella vita pubblica con maggiore consapevolezza e preparazione. Elevare la qualità della futura rappresentanza significa rafforzare la credibilità delle istituzioni e il rapporto di fiducia con i cittadini. La proposta rappresenta anche una risposta concreta alla crescente distanza tra cittadini e politica: restituire fiducia nelle istituzioni significa anche rendere l’amministrazione comprensibile, accessibile e meno intimidatoria. La buona volontà da sola non basta più: amministrare oggi richiede competenze reali e conoscenza delle responsabilità pubbliche”.

La mozione sarà discussa nelle prossime sedute del Consiglio comunale: “Ci auguriamo che tutte le forze politiche vogliano sostenere questo progetto – conclude il consigliere di I love Grosseto -. La formazione amministrativa non ha colore politico: riguarda il futuro di Grosseto e la qualità della sua democrazia. Se vogliamo una politica locale più seria, trasparente e credibile, dobbiamo iniziare dalla formazione di chi sarà chiamato ad amministrare la città. Grosseto non ha bisogno di candidati improvvisati, ma di amministratori preparati“.