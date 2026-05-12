GROSSETO – Risultato di straordinario rilievo per la Compagnia Maremmana Arcieri Giovanni dalle Bande Nere di Grosseto e per lo sport maremmano e toscano. La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco ha ufficialmente convocato tre atleti del sodalizio maremmano a rappresentare la Nazionale Italiana Giovanile alla European Youth Cup, che si terrà a Ruse (Bulgaria) dal 31 maggio al 7 giugno 2026. I loro nomi sono Niccolò Mazzuoli e Mattia Menditto per l’Arco Ricurvo Under 18 maschile e Ilaria Tognozzi per l’Under 21 femminile.

“Si tratta di un traguardo di eccezionale importanza – ha diramato la società – la Compagnia è l’unica società sportiva in tutta Italia a poter vantare ben tre atleti convocati contemporaneamente per questa competizione internazionale. Un primato che testimonia la qualità del lavoro tecnico svolto dalla società, l’impegno costante dei giovani arcieri e la solidità di un progetto sportivo radicato sul territorio grossetano e maremmano. Un riconoscimento speciale va al loro tecnico, Fabio Giomi, cui va il merito principale di questo straordinario risultato. Con amore autentico per questo sport, con una passione che trasmette ogni giorno sul campo di gara e in allenamento, e con una pazienza rara e preziosa nel seguire la crescita tecnica e umana di ogni atleta, Fabio ha saputo costruire attorno a Niccolò, Mattia e Ilaria un percorso di formazione solido, motivante e vincente. La sua dedizione silenziosa e costante è la radice profonda di questo successo”.

La European Youth Cup è una delle manifestazioni di tiro con l’arco giovanile più prestigiose a livello continentale, organizzata sotto l’egida di World Archery Europe, e rappresenta per i nostri atleti l’opportunità di misurarsi con i migliori giovani arcieri d’Europa indossando la maglia azzurra.

Siamo certi che tutta la comunità maremmana vorrà stringersi attorno a Niccolò, Mattia e Ilaria in questo momento così importante della loro carriera sportiva, e confidiamo che la stampa locale voglia dare il giusto risalto a questa notizia, che onora non solo la nostra società ma l’intero territorio.