GROSSETO – Disagi temporanei nella sede della Asl Toscana sud est di via Don Minzoni, a Grosseto, a causa di un’interruzione della rete internet che ha interessato la struttura nella mattinata di oggi.

Il guasto informatico alla rete dati ha provocato criticità soprattutto nelle operazioni di accettazione per i prelievi di sangue e nella consegna dei referti, con rallentamenti nei servizi rivolti all’utenza.

Attivata l’assistenza informatica

La direzione di zona della Asl ha comunicato di aver già attivato il servizio di assistenza informatica per individuare e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della rete e consentire il ritorno alla normale operatività degli sportelli.

Le scuse dell’Azienda sanitaria

L’Azienda sanitaria si è scusata con i cittadini per gli eventuali disagi causati dal malfunzionamento e ha assicurato che verrà data tempestiva comunicazione non appena tutti i servizi saranno nuovamente attivi e regolari.