GROSSETO – Una dura nota politica quella diffusa dalla segreteria provinciale del Pci di Grosseto nei confronti del sindaco del capoluogo maremmano, accusato di alimentare «revisionismo storico, culturale ed ideologico» dopo la pubblicazione nel giorno della Festa della mamma, di una foto di Antonfrancesco Vivarelli Colonna con in mano un cartello con su scritto “Grazie mamma per non avermi fatto comunista”. un post simile era stato pubblicato anche da Susanna Ceccardi sempre nel giorno della festa della mamma.

«La storia non si manipola»

«Restiamo stupiti non tanto delle uscite del sindaco di Grosseto a cui siamo abituati, quanto al continuo revisionismo storico, culturale ed ideologico che la politica moderna alimenta come verità» scrive il Pci nella nota.

Secondo il partito, si tratterebbe di «una verità falsa, usata dai poteri e dai numeri per evitare che i cittadini e le nuove generazioni possano approfondire ciò che è avvenuto studiando la storia reale».

Il riferimento alla Festa della mamma

«In occasione della festa della mamma era prevedibile l’uscita del sindaco di Grosseto. Infatti, puntualmente ringrazia la mamma per non essere comunista» afferma la segreteria provinciale, definendo quella frase parte di «una certa cultura politica che con il tempo si è convinta che la libertà e la democrazia in questo Paese siano sempre esistite».

«Offesa alla memoria della Resistenza»

Il tono della nota si fa poi particolarmente duro sul piano storico e politico: «Caro sindaco, lei oggi oltraggia chi ha dato la propria vita per sconfiggere il fascismo e il nazismo. Se non ci fossero state l’Unione Sovietica, l’Armata Rossa e la Resistenza non ci sarebbero state la democrazia e la libertà di espressione».

Il Pci sostiene inoltre che il primo cittadino «si permette di offendere la memoria dei comunisti, di chi ha combattuto e dato la propria vita per la democrazia e la libertà dall’occupazione fascista e nazista».

«Il sindaco sia rappresentante di tutti»

Nel finale del comunicato il partito richiama il ruolo istituzionale del sindaco.

«Lei è un rappresentante delle istituzioni e come tale le chiediamo il massimo impegno affinché resti il sindaco di tutte e tutti i cittadini e rispettoso di chi è morto per darle la libertà di scrivere provocazioni».

La nota si conclude con un ulteriore riferimento ai «raduni fascisti e nazisti», rispetto ai quali, secondo il PCI, «c’è stata fin troppa indulgenza delle stesse istituzioni».