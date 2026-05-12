ISOLA DEL GIGLIO – «Dopo un weekend, con ben 60 sacchi raccolti tra la Cala dello Smeraldo (insieme ai ragazzi dell’Associazione Skeep di Grosseto), Cala del Corvo, il Pertuso, Bonsere e il Lazzaretto, oggi non ci siamo fermati» raccontano i Beach Lovers.

«Mentre i volontari si davano da fare tra Cala Cupa e Cala di Mezzo, i ragazzi delle scuole medie sono stati i veri protagonisti della giornata. Prima una lezione “a cielo aperto” con Marina Aldi, guida ambientale ufficiale dell’Ente Parco, per scoprire quanto è delicato l’ecosistema locale, e subito dopo tutti in azione. I ragazzi del Giglio hanno dimostrato di non voler stare a guardare: vederli sporcarsi le mani per difendere il proprio futuro è la prova più bella che l’amore per l’isola è qualcosa di vero e che ci unisce tutti».

«Durante le attività si è provveduto anche al recupero di un’enorme boa danneggiata e inquinante a Cala del Piccione. Dopo essere stata rimorchiata in porto, la boa è stata issata sul camion dagli Ormeggiatori del Giglio e depositata sul molo, dove resterà in attesa di essere smaltita tra pochi giorni. Per questa delicata operazione, ringraziamo di cuore Luca Vian di Max Shark Diving, gli Ormeggiatori del Giglio e la Guardia Costiera, per l’assistenza e le autorizzazioni concesse».

«Oltre al mare, l’impegno ha toccato anche l’entroterra: è stata infatti effettuata un’attività di pulizia dei sentieri nei pressi del Dolce, a Giglio Castello. Qui i volontari hanno individuato e recuperato una vecchia vasca da bagno arrugginita, abbandonata in mezzo alla vegetazione proprio sotto il bordo della strada. Oggi è stato un lavoro di squadra incredibile. Un grazie di cuore va a Vincenzo Cavero (Winnie), a suo fratello Lanaio, Matteo Bellomo, Claudia Mattera di Giglio Sub e Luca Vian di Max Shark Diving per le imbarcazioni messe a disposizione per il trasporto dei volontari e dei sacchi di rifiuti raccolti, e a Ottavio Taxi per il prezioso supporto logistico a terra».

«E per ricaricare le pile? Un grazie speciale ai ristoranti che hanno finora coccolato a pranzo e cena i volontari: Da Ruggero, Da Meino, Porta Via, La Miniera, Pizzeria Capitan Beppino, L’Archetto, La Grotta del Pescatore e Cannelle On The Beach. Il weekend è partito col botto, l’entusiasmo è alle stelle, il mare ringrazia e noi… beh, noi non ci fermiamo qui. Appuntamento alle 9 ogni giorno al gazebo Beach Lover, vi aspettiamo».