PESCIA FIORENTINA – Scatteranno venerdì 15 maggio e termineranno il prossimo 2 novembre la zona a sosta limitata (Zsl) e quella a traffico limitato (Ztl) a Pescia Fiorentina.

La decisione dell’amministrazione comunale è legata non solo ai lavori di riqualificazione della piazza della frazione, ma anche al fatto che nel periodo primaverile ed estivo si verifica un significativo incremento del traffico veicolare incompatibile con la regolare e sicura fruizione dell’area.

“Il nostro obiettivo – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – è quello di ridurre il volume del traffico veicolare al fine di garantire la sicurezza della circolazione, la tutela dell’ordine pubblico e una migliore vivibilità degli spazi pubblici da parte dei residenti”.

Sono esclusi dalle limitazioni della Ztl e della Zsl i veicoli di soccorso e forze dell’ordine; i veicoli di servizio per persone invalide munite di regolare contrassegno; i veicoli appartenenti ad associazioni impegnate nell’assistenza a persone bisognose, riconoscibili mediante livrea o contrassegni; veicoli medici ed operatori sanitari impegnati in assistenza domiciliare; i veicoli di proprietà dell’amministrazione comunale (compresi quelli adibiti al trasporto scolastico); i veicoli di Poste Italiane e servizi di pubblica utilità (se non dotati di livree o loghi ben visibili sarà necessaria la previa comunicazione della targa alla polizia locale); i veicoli preventivamente autorizzati dal Comando di polizia locale per comprovate esigenze. Ai soggetti che soggiornano nella località per finalità turistiche per periodi inferiori a sei mesi potrà essere consentito il transito e la sosta limitatamente al tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, previa autorizzazione della polizia locale.

Il transito e la sosta sono inoltre consentiti ai veicoli muniti di apposito contrassegno autorizzativo rilasciato alle seguenti categorie: residenti anagraficamente in località Pescia Fiorentina Centro, proprietari di immobili ad uso abitativo o conduttori di immobili ad uso residenziale con contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi nella medesima località, titolari di attività economiche ubicate sempre a Pescia Fiorentina Centro.

I soggetti che hanno il permesso annuale avranno la proroga per la validità fino al 30 giugno, mentre per i residenti che lo hanno rinnovato l’anno scorso sarà garantita la validità del permesso fino al 2027 compreso.

Prossimamente, inoltre, saranno installati dei varchi elettronici, muniti di telecamere, al fine di controllare il passaggio dei veicoli.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: www.comune.capalbio.gr.it.