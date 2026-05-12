TALAMONE – Alle 9 in punto del 24 maggio inizieranno le operazioni di spolettamento della bomba d’areo trovata due mesi fa nell’area di Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

L’ordigno trovato durante i lavori della ciclovia tirrenica

La bomba, un ordigno inglese da 500 libbre, è stato trovato il 26 marzo scorso durante i lavori per la realizzazione della Ciclovia tirrenica.

Sul posto erano in corso le operazioni di indagine bellica con i metal detector, prima di procedere al disboscamento, cosa che si è resa necessaria in quanto in periodo di guerra l’area è stata pesantemente bombardata.

La zona era un’area militare, con caserme, alloggi dei militari e anche una santabarbara, per questo prima di fare ogni tipo di lavori è stata perlustrata con esperti e metal detector per assicurarsi proprio che non ci fossero ordigni inesplosi nel sottosuolo.

Il vertice in Prefettura e il piano di evacuazione

Oggi si è svolto l’incontro in Prefettura a cui hanno partecipato il Comune di Orbetello, la Protezione civile, la Provincia, la Questura, i Carabinieri di Orbetello, l’Anas, le Ferrovie, l’Acquedotto del Fiora e il Genio.

L’incontro è servito a decidere come si svolgeranno le operazioni di evacuazione dell’area.

È previsto infatti un raggio di 352 metri liberi dall’ordigno. Questo significa non solo l’evacuazione delle abitazioni che si trovano in zona, ma lo stop ai treni e la chiusura dell’Aurelia.

Stop ai treni e Aurelia chiusa

Alle 8.40 passerà l’ultimo treno, mentre tra le 7.30 e le 8 verrà chiuso il transito sull’Aurelia. Dal quel momento chi viene da Grosseto in direzione Fonteblanda dovrà svoltare verso San Donato e Collecchio, mentre dalla zona sud lo snodo sarà all’Osa. Insomma, saranno predisposti una serie di “cancelli” di accesso che saranno chiusi (come si vede in foto).

Le persone evacuate e i punti di raccolta

La Polizia municipale controllerà l’area da evacuare: fortunatamente i due condomini che ci sono ospitano quasi esclusivamente seconde case. Mentre delle strutture ricettive due sono ancora chiuse.

Il Comune ha calcolato che saranno circa 50-60 le persone che verranno ospitate nei due punti raccolta predisposti: la palestra di Fonteblanda e la bocciofila di Albinia.

C’è anche una persona che ha problemi di salute e che, con il supporto della Croce rossa, verrà trasferita all’ospedale di Orbetello in attesa che terminino le operazioni di disinnesco.

Le operazioni fino al pomeriggio

Le operazioni degli artificieri dovrebbero concludersi entro le 15-16 del pomeriggio.