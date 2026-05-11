Foto di repertorio

PITIGLIANO – Paura questa mattina a Pitigliano per un investimento in viale Maddalena Ciacci. L’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 10:06.

(Foto d’archivio)

Un uomo di 75 anni è stato investito da un’auto per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Manciano, della Croce rossa di Pitigliano, l’elisoccorso Pegaso 2 e le forze dell’ordine.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasferito in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena tramite Pegaso 2.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.