FOLLONICA – Bellissimo gettone di presenza del Golfo Rugby a Portoferraio alla 20esima edizione del Trofeo Pesciolino Memorial Andrea Scagliotti, con dieci società e oltre 200 bambini e bambine provenienti da Toscana, Emilia Romagna e Lombardia. Il team follonichese si è presentato partecipando con una ventina di atleti: l’Under 6 Mattias, gli Under 10 Ettore ed Ernesto, gli Under 12 Francesco, Elia, Mia e Valeria e infine nella numerosa Under 8 Joele, Agnese, Filippo, Almaluna, Brayan, Liam, Tommaso, Umberto e Lorenzo.

Con condizioni meteo al limite con pioggia battente e vento, i portacolori del Golfo hanno sfiorato il podio nelle categorie Under 12 e Under 10 e lottato con coraggio senza arrendersi mai nella categoria Under 8.

“Piena soddisfazione – ha diramato la società maremmana – impegno, voglia di provare i propri limiti e sportività sono le emozioni che portano a casa i rugbisti in erba, con la certezza che il percorso intrapreso, per molti iniziato solo quest’anno, possa in futuro portare nuovi radiosi traguardi”.