Foto di repertorio

MONTIERI – Dopo il successo della scorsa edizione, torna a Montieri lo “Svuota tutto”, l’iniziativa di raccolta straordinaria che l’Amministrazione comunale promuove, in collaborazione con Sei Toscana, per facilitare il corretto conferimento di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici da parte di privati cittadini.

Sabato 16 maggio, in località Gabellino, sarà allestita una stazione ecologica itinerante per le utenze domestiche Tari del Comune di Montieri, che potranno conferire gratuitamente mobili, elettrodomestici non funzionanti e altre tipologie di rifiuti che non devono e non possono essere conferite al cassonetto stradale. È possibile smaltire mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, Pc, tablet, frigoriferi, lavatrici, Tv, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio.

La postazione sarà attiva la mattina dalle ore 8.00 alle 13.00. Per accedere al servizio occorrerà presentare il Codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Si ricorda che il servizio è dedicato esclusivamente alle utenze domestiche (no ditte, no aziende).

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.seitoscana.it.