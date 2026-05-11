FOLLONICA – In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci e della Giornata della Legalità, l’Amministrazione comunale di Follonica rinnova il proprio impegno nella lotta per la legalità e nel ricordo di chi ha sacrificato la vita per lo Stato.

Il sindaco Matteo Buoncristiani e la giunta invitano tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di raccoglimento collettivo per onorare la memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta e di tutte le vittime delle mafie.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 maggio, alle ore 10:00, al ponte di collegamento al Parco Centrale, luogo simbolo della città dedicato alla memoria di Peppino Impastato e di sua madre Felicia Bartolotta.

All’evento sono state invitate le massime autorità civili, religiose e militari del territorio e gli studenti delle scuole (sia le scolaresche sia gli studenti che, singolarmente, siano interessati a venire).

Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti hanno voluto rivolgere un accorato appello alla partecipazione: «La memoria non è un esercizio statico, ma un atto quotidiano di civiltà. Chiediamo a ogni cittadino di Follonica di unirsi a noi e di portare un fiore al ponte “Impastato-Bartolotta”. Quel fiore non è solo un omaggio a chi non c’è più, ma è il simbolo della nostra determinazione nel dire “no” a ogni forma di criminalità organizzata e di prevaricazione.»