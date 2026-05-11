FOLLONICA – Incidente stradale questa mattina lungo la Sp 152, in via Michelangelo Buonarroti, nel comune di Follonica. L’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato alle 7:56.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’auto e uno scooter. Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza minorenne.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Follonica e l’elisoccorso Pegaso 2. La giovane è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto per le cure necessarie. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia municipale di Follonica, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.