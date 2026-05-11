Foto di repertorio

GROSSETO – Sono da oggi disponibili i tagliandi per assistere al match fra Grosseto e Ostiamare, in programma mercoledì 13 alle 17 al Carlo Zecchini e valido per la poule scudetto di serie D (foto d’archivio di Paolo Orlando).

La società biancorossa comunica che non saranno validi gli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2025/2026.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna VIP

Intero: 50 €

Tribuna Laterale Nord e Sud

Intero: 18 €

Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 10 €

Over 60: 15 €

Fino a 6 anni: gratuito

Curva Nord

Intero: 13 €

Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 6 €

Ridotto 13–21 anni: 8 €

Over 60: 10 €

Fino a 6 anni: gratuito

Curva Sud

Intero: 13 €

Ridotto 7–12 anni e invalidi (>66%): 6 €

Fino a 6 anni: gratuito

I tagliandi sono disponibili sul circuito Ciaotickets, nelle ricevitorie autorizzate, alla Tabaccheria Stolzi in Via Roma, all’edicola La Vasca in Piazza Rosselli e al Centro Sportivo di Roselle secondo gli orari di apertura.

Il giorno della gara, i biglietti saranno acquistabili anche al botteghino dello Stadio Carlo Zecchini dalle 13.30.