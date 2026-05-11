GROSSETO – Un punto a testa per Castiglionese e Braccagni, che in Coppa Passalacqua si sono divisi la posta con un 2-2 venato da nervosismo – due gli espulsi per dissenso verso l’arbitro, sei i gialli – condito da un penalty e un’autorete. Il pari, dunque, non accontenta nessuno, a maggior ragione la panchina della Castiglionese vista la grande mole di lavoro sviluppata, le occasioni gettate alle ortiche, una traversa colpita su deviazione millimetrica di Bisceglia nei minuti di recupero, una costante pressione specialmente nella seconda parte. Il Braccagni ha saputo sfruttare al meglio un inizio più appuntito. Al 14′ Rossi trasforma un rigore assegnato per fallo su Sartoni per lo 0-1. Cinque giri di lancette e arriva il raddoppio grazie alla sfortunata deviazione di Riemma.

In doppio svantaggio, i ragazzi di mister Tocchi hanno iniziato a giocare. Il segnale è un diagonale largo di Esposito al 27′, una conclusione da fuori area di Valduga (36′) fuori dallo specchio, una deviazione plastica di Bisceglia al 41′. La risposta del Braccagni è una punizione di Sartoni ottimamente messa in corner da Chechi e un tiro di Vega alto. La Castiglionese dimezza il divario al 46′ con la botta di Bracco, 1-2.

La ripresa è la continuazione del primo tempo. I rosso blu mantengono il predominio e al 10′ ottengono il pari su ottima conclusione di Flori, 2-2. Il resto scorre, e termina, tra gli errori di conclusione della Castiglionese, i tentativi del Braccagni nel trovare la rete.

Castiglionese – Braccagni 2-2 (1-2)

CASTIGLIONESE: Chechi, Manneh (30′ st Minella), Martini (25′ st (Tompetrini), Riemma, Ghersi, Ulivieri, Bracco (44′ st Fofanà), Valduga, Esposito, Ginanneschi, Flori. A disposizione: Niccolini, Lorenzini, Ghini, Mucci. Allenatore: Daniele Tocchi.

BRACCAGNI: Bisceglia, Colli, Civitillo (37′ st Ndini), Ennaghed, Todaro, Bonari (15′ st Puoti), Sartoni, Attanasio, Rossi (39′ st Marino), Vega (15′ st Del Chiaro), Mariotti (25′ st Limosani). A disposizione: Vergari, Magnini, Pistolesi, Smoqi. Allenatore: Marco Di Fiore.

ARBITRO: Daniele Guarini; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Niccolò Gualtieri.

RETI: 14′ Rossi (rig.), 19′ Riemma (aut), 46′ Bracco; 10′ st Flori.

NOTE: espulsi per proteste Riemma e l’allenatore del Braccagni Di Fiore. Ammoniti: Ghersi, Ginanneschi, Ennaghed, Todaro, Mariotti, Di Fiore. Calci d’angolo: 9-6. Recupero: 3′ + 5′.

Risultati girone A

Follonica Gavorrano-Castiglionese 4-0

Braccagni-Paganico 0-1

Paganico-Follonica Gavorrano 0-6

Castiglionese-Braccagni 2-2

Classifica

Follonica Gavorrano 6 punti; Paganico 3; Braccagni, Castiglionese 1

Da giocare

Follonica Gavorrano-Braccagni martedì 19 maggio

Castiglionese-Paganico mercoledì 20 maggio