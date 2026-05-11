FOLLONICA – «I continui attacchi politici della sinistra follonichese dimostrano, ancora una volta, un’opposizione che sembra interessata più alla polemica che a costruire un vero progetto per il futuro della città. Negli ultimi anni, infatti, non sono emerse proposte concrete capaci di accompagnare la crescita di Follonica, né una visione politica lungimirante sul tema dello sviluppo urbano e dell’accoglienza turistica».

Cosi i gruppi Follonica nel Cuore e In Movimemto per Follonica in una nota

«Una città moderna e a forte vocazione turistica, che vive a due velocità diverse durante l’anno, deve necessariamente affrontare con pragmatismo il tema della mobilità, della sosta e dei servizi. I nuovi parcheggi, quindi, rappresentano una necessità fondamentale, non tanto per riempire dei vuoti esistenti, ma soprattutto per cercare di dare una risposta concreta laddove i parcheggi sono più limitati, come in centro. Infatti, realizzare parcheggi per la lunga sosta serve ad alleggerire il centro cittadino e permettere la sosta a chi lì ci abita, ci lavora o chi ci va per fare acquisti, riducendo peraltro anche il cosiddetto traffico di ricerca, cioè tutti coloro che ingolfano le vie del centro nella speranza di trovare un parcheggio. Ignorare questa realtà significa non comprendere i bisogni quotidiani di residenti, lavoratori e turisti, ma soprattutto ignorare i disagi di chi il centro cittadino lo vive da sempre, specialmente durante la stagione estiva, ma non solo».

«La scelta portata avanti dal sindaco Matteo Buoncristiani va invece nella direzione di una pianificazione responsabile e orientata, per una gestione integrata della mobilità e della sosta. Investire in infrastrutture e servizi significa preparare la città alle sfide dei prossimi anni, migliorando la qualità della vita e rendendo Follonica più funzionale e attrattiva».

«Allo stesso modo, il progetto dell’Urban Center rappresenta una scelta strategica importante. Non solo un intervento urbanistico, ma anche l’elaborazione di una nuova idea di città e di sviluppo, capace di dare una rinnovata identità e una vera opportunità alla città. Una visione moderna insomma, che punta a valorizzare la reputazione di Follonica attraverso spazi, servizi e progettualità in grado di coniugare crescita economica, turismo e qualità urbana».

«Oggi più che mai, Follonica ha bisogno di amministratori che guardino avanti con coraggio e concretezza, non di polemiche sterili, buone solo a certificare ancor di più il fallimento politico di chi le alimenta».