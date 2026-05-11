CAPALBIO – La Maremma torna sulle pagine del New York Times grazie a una delle sue meraviglie più straordinarie: il Giardino dei tarocchi. Il parco monumentale creato dall’artista francese Niki de Saint Phalle negli anni tra il 1979 e il 1998. A raccontarlo, in un lungo reportage pubblicato recentemente, è la giornalista Laura Rysman, che firma un articolo dedicato ai “4 luoghi fantastici in Italia” tra land art, architetture surreali e meraviglie contemporanee.

Tra Gibellina in Sicilia, le Grotte di Damanhur in Piemonte e La Scarzuola in Umbria, è proprio il Giardino dei Tarocchi l’unico sito maremmano citato nell’articolo. E il ritratto che ne fa Rysman è una dichiarazione d’amore: «Nella regione della Maremma, mostri e creature mitologiche si alzano per diversi piani dagli uliveti, tutti ricoperti da un arcobaleno delirante di mosaici», racconta nell’articolo.

Un capolavoro lungo vent’anni: “Un giardino di gioia” nato da un sogno in manicomio

La giornalista racconta come Niki de Saint Phalle, insieme ad artisti e abitanti del luogo, abbia impiegato quasi vent’anni per completare il parco, aperto al pubblico nel 1998. L’artista morì quattro anni dopo, nel 2002, ma il magnetismo del Giardino dei Tarocchi «è solo aumentato nel tempo, accompagnato da un crescente apprezzamento per le creazioni femministe e fantasmagoriche di Saint Phalle».

Rysman, nell’articolo, descrive il parco come un luogo dove convivono un angelo della morte a cavallo, un diavolo ermafrodita con tre peni dorati, un serpente policefalo e un uccello solare coronato da raggi dorati. Ma l’opera che la giornalista vede come più impressionante (e forse anche la più iconica del parco) è la sfinge colossale, al cui interno l’artista visse per anni: «Ogni superficie interna è ricoperta da frammenti di mosaico specchiato, con i suoi alloggi allestiti in uno dei seni giganteschi della scultura», racconta Rysman.

Il progetto, che Saint Phalle chiamava “un giardino di gioia”, rappresenta le 22 figure degli arcani maggiori dei tarocchi, rese nelle forme gioiose e talvolta anche irriverenti tipiche dell’artista. L’idea, come racconta Rayman, le venne in sogno quando era rinchiusa in un manicomio da giovane, e si consolidò con una visita al Sacro Bosco di Bomarzo, parco cinquecentesco a circa un’ora dal Giardino dei Tarocchi.

In una lettera a un’amica, racconta Rysman, Saint Phalle scrisse di voler dimostrare che anche una donna poteva creare opere di scala così immensa. «I ruoli maschili sembrano dare loro molta più libertà — scrisse l’artista — ed ero determinata che quella libertà sarebbe stata mia».

Un pezzo di Maremma che ispira il mondo

Il Giardino si estende su poco più di 5 ettari e mezzo e sorge su rovine etrusche, un dettaglio che Rysman non manca di sottolineare. Aperto al pubblico da aprile lo rimarrà fino a metà ottobre.

L’articolo del New York Times, è accompagnato da fotografie spettacolari di Pontus Berghe che lo rendono ancora di più un riconoscimento importante per un territorio, quello maremmano, che continua ad attrarre l’attenzione internazionale non solo per il paesaggio e la tradizione, ma anche per la sua capacità di ospitare opere visionarie e fuori dagli schemi.

Come scrive Rysman in chiusura del suo reportage, luoghi come il Giardino dei Tarocchi mostrano «come gli esseri umani danno forma alle loro immaginazioni, e cosa possiamo comprendere della vita attraverso le creazioni degli altri». E la Maremma, ancora una volta, si conferma terra di ispirazione per chi cerca la meraviglia.