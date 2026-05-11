GROSSETO – Messaggi mail ed sms ingannevoli inviati apparentemente dalla Asl Toscana Sud Est stanno circolando in questi giorni con falsi riferimenti ai presunti uffici Cup. A lanciare l’allarme è la stessa azienda sanitaria, che segnala la diffusione di comunicazioni fraudolente contenenti link da cliccare o numeri telefonici da contattare.
Nel caso degli SMS, i cittadini vengono invitati a richiamare numeri che però non appartengono all’azienda sanitaria. Secondo la Asl si tratterebbe con ogni probabilità di numeri truffa, creati con l’obiettivo di sottrarre denaro agli utenti che dovessero telefonare in buona fede.
L’invito: non rispondere e non cliccare sui link
La Asl Toscana Sud Est raccomanda quindi di non rispondere ai messaggi ricevuti, di non cliccare sui collegamenti presenti nelle email o negli sms e di non effettuare chiamate ai numeri indicati, poiché non riconducibili ai servizi ufficiali dell’azienda sanitaria.
L’azienda invita inoltre i cittadini a verificare sempre le comunicazioni attraverso i canali istituzionali ufficiali e a prestare particolare attenzione a eventuali richieste sospette legate a prenotazioni o servizi Cup.