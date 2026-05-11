TALAMONE – Il mare di Talamone è stato lo scenario di un suggestivo incontro tra memoria storica e passione sportiva in occasione del Raduno dei Mille. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Uisp Acquaviva e l’associazione Terramare, ha visto più di 20 partecipanti provenienti da diverse zone della Toscana e dal Lazio darsi appuntamento presso la spiaggia della Puntata per una pagaiata collettiva. Maurizio Zaccherotti, presidente di Terramare e coordinatore nazionale Uisp Acquaviva, ha commentato con entusiasmo la riuscita della giornata dichiarando: “Siamo qui per rievocare l’arrivo di Garibaldi a Talamone che in realtà arrivò il 7 maggio, ma il 9 maggio cadeva di sabato ed era un ottimo momento per organizzare il secondo raduno dei mille”.

L’evento ha trasformato il tratto di costa maremmana in un teatro di aggregazione sociale e sport sostenibile, portando kayakisti e amanti del sup a solcare le acque del Parco Regionale della Maremma fino alla caletta di Punta del Corvo. Lo stesso Zaccherotti ha sottolineato la varietà e la provenienza del gruppo spiegando che “ci sono tanti pagaiatori venuti anche da altre parti da Toscana e dal Lazio, più di 20 tra kayak e sup”. La manifestazione ha permesso di valorizzare il territorio attraverso una pratica sportiva dolce, accogliendo delegazioni arrivate da Firenze e da Santa Marinella in uno scenario definito dal coordinatore come “stupendo e meraviglioso”.

La presenza di figure esperte come l’istruttore Massimo Contri ha garantito lo svolgimento dell’iniziativa in piena sicurezza, permettendo anche ai meno esperti di riscoprire il legame profondo con l’ambiente marino. Il successo di questa edizione conferma la validità di un modello che punta alla valorizzazione della Maremma attraverso attività a basso impatto ambientale. La giornata si è conclusa con la soddisfazione dei partecipanti, lanciando il Raduno dei Mille come un appuntamento capace di unire il benessere fisico alla riscoperta delle radici storiche locali in un clima di condivisione e festa.