GROSSETO – Trasferta capitolina memorabile per due tennisti grossetani agli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico. La manifestazione, agli impianti del Play Pisana le fasi finali del Master Nazionale FITP TPRA, ha visto la partecipazione di circa 300 tennisti provenienti da tutta Italia, ha assegnato i titoli nazionali del ranking amatoriale nelle diverse categorie.

A distinguersi nella categoria Entry Level di doppio misto è stata la coppia di Grosseto composta da Corrado Natale e Manuela Faenzi. I due atleti, tesserati presso il Circolo Tennis di via Cimabue e qualificati come vincenti del titolo toscano 2026, giocato su un tabellone a 32 coppie, si sono imposti anche a Roma, dove la fase finale nazionale vedeva schierati i vincitori delle selezioni regionali svoltesi ad aprile.

La competizione è entrata nel vivo sabato 9 maggio con la fase a eliminazione diretta. Corrado e Manuela hanno superato progressivamente le coppie rappresentanti di Piemonte, Puglia e Umbria, garantendosi l’accesso alla finale della domenica. Nell’incontro decisivo, svoltosi il 10 maggio, i grossetani hanno affrontato la forte coppia detentrice del titolo regionale del Friuli Venezia Giulia. Il match si è concluso con il punteggio di 9-4 a favore di Natale e Faenzi, risultato che ha sancito ufficialmente la conquista del titolo italiano di categoria.

La manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) in una struttura, quella del Play Pisana, dotata di 8 campi e consolidata come punto di riferimento per il movimento tennistico della capitale. L’edizione di quest’anno ha confermato l’alto livello competitivo del circuito TPRA, capace di coinvolgere circa 300 tra i migliori rappresentanti del tennis amatoriale nazionale, delle varie categorie.