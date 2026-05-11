FOLLONICA – Con il libro “Le novelle di nonna Enrica” è stato attuato il progetto di lettura ad alta voce presso la scuola primaria “Cimarosa”, parte dell’Istituto comprensivo Follonica 1 diretto dalla professoressa Elisa Ciaffone.

La scuola ha aderito all’iniziativa dell’Asl “Magica alleanza tra generazioni” che a sua volta ha coinvolto l’Auser poiché il progetto prevedeva incontri tra gruppi di anziani e gruppi di bambini strutturati in laboratori.

L’autrice del libro e l’insegnante Alessandra Martinelli hanno scelto tre novelle da leggere ai bambini delle classi 5° A, 5° B e 5° C: “Le fonti magiche” con la tematica dell’avventura e della fantasia, “La luna e la stellina” con il tema dell’inclusione e “La storia di Prezzemolina”, evidenziando l’importanza dei ritmi lenti che insegnano ai bambini ad avere pazienza e saper aspettare.

La lettura si interrompeva prima del finale della storia in modo da lasciare ad ogni bambino la possibilità di scriverlo con la propria fantasia. Al termine, i bambini hanno arricchito il loro elaborato con un disegno inerente al tema letto e il tutto è stato raccolto in un piccolo book come ricordo di questa bella esperienza.

L’iniziativa di lettura ad alta voce è stata realizzata anche presso la scuola dell’Infanzia “Regina Elena” di Follonica con i bambini più grandi e nella scuola dell’Infanzia montessoriana “La Casa dei Bambini” di Siena. Dopo la lettura i bambini di entrambe le scuole hanno disegnato ciò che a loro era rimasto impresso della storia.