ISOLA DEL GIGLIO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio all’Isola del Giglio, in via delle Cannelle. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 16, quando il 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato i soccorsi per un sinistro che ha coinvolto una moto.

Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 65 anni e una donna di 63 anni. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto: l’uomo in codice 2, mentre la donna è stata trasportata in codice minore.

Sul posto ambulanza, elisoccorso e polizia municipale

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso 2, l’ambulanza della Misericordia dell’Isola del Giglio e la Polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.