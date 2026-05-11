GROSSETO – Una stagione estiva che punta su eventi, decoro urbano e grandi concerti, ma anche una città che guarda già ai prossimi anni con nuovi cantieri, scuole rinnovate e il progetto del Parco centrale. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal sindaco di Matteo Buoncristiani nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, la rubrica video de Il Giunco.

Il primo cittadino ha parlato delle aspettative per l’estate 2026, dopo i buoni segnali arrivati dai ponti primaverili e dall’interesse crescente verso la città anche sul web.

«Sicuramente questa sarà una grande estate – ha detto Buoncristiani –. Ci aspettiamo un numero importante di turisti. È uscito poco tempo fa anche un articolo in cui si dà atto che Follonica è una meta molto ricercata su internet. E noi saremo pronti ad accogliere i nostri turisti».

Tra gli obiettivi dell’amministrazione ci sono soprattutto il decoro e la qualità dell’offerta cittadina.

«Vogliamo che i turisti possano trovare una città bella, pulita e tenuta bene. Ed inoltre per chi vorrà anche tutta una serie di eventi nella nostra città. Abbiamo alzato il livello dei concerti. Quest’anno avremo ospiti come i Negramaro ed Emma e tante altre novità».

Nel corso dell’intervista il sindaco si è soffermato anche sui principali interventi previsti nei prossimi mesi, a partire dai lavori pubblici e dal progetto del Parco centrale.

«Nel 2026 sicuramente partiranno molti lavori. Lavori per la messa in sicurezza del sottopasso. E stiamo lavorando proprio oggi a tutta la progettualità del Parco centrale».

Un progetto che, secondo Buoncristiani, dovrà ridisegnare il volto della città sotto diversi aspetti.

«Quando si parla di Parco centrale dobbiamo tenere presente che questo progetto ricomprende molti settori: dal verde alla mobilità, all’ambiente, alle infrastrutture. Non si sta parlando di fare un parcheggio ma dobbiamo avere un’idea di città. Dobbiamo capire come vogliamo sviluppare il traffico, il verde e quali nuove abitudini dare alla nostra città e alla popolazione».

Spazio anche ai cantieri aperti sul territorio, dal lungomare alla ciclopista tirrenica, fino agli interventi nella zona di Senzuno.

«Per la stagione estiva gli operai stanno finendo le realizzazioni per poter riaprire le strade. Durante la stagione estiva a Senzuno i lavori devono essere momentaneamente sospesi».

Infine il capitolo scuole, con diversi interventi già avviati o in fase avanzata.

«Abbiamo il Polo 06 al Parco centrale che aprirà a giugno, il rifacimento completo della scuola elementare di Senzuno e i lavori di antisismica sulla scuola di Cassarello».

Il sindaco ha concluso sottolineando l’importanza di avere progetti pronti per poter intercettare risorse esterne.

«Le casse dei comuni chiaramente sono quelle che sono, quindi dobbiamo cercare di intercettare finanziamenti regionali, statali ed europei per poter veramente fare un passo di qualità nelle nuove opere».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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