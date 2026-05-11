GROSSETO – In America lo chiamano “junk food”, da noi “cibo spazzatura”. Che non faccia bene alla salute lo sappiamo da tempo, ma di recente appositi studi hanno evidenziato che i suoi effetti nocivi riguardano anche il cervello. Nello specifico, più propriamente, la memoria. A farlo sapere sono stati i ricercatori della UNC School of Medicine, i quali hanno appurato che il “cibo spazzatura” tende a riprogrammare in maniera negativa il centro della memoria del nostro cervello.

È stato scoperto che gli interneuroni CCK, che sono un gruppo di cellule cerebrali presenti nell’ippocampo (che, detto in maniera semplice, sarebbe una parte del cervello che agisce come un “bibliotecario”, consolidando i ricordi e permettendo l’orientamento), dopo una dieta ricca di grassi, a causa di una capacità ridotta del cervello di ricevere glucosio, diventano iperattivi. Ciò comporta un’anomalia nell’elaborazione della memoria, anomalia che si crea anche solo dopo pochi giorni di dieta particolarmente ricca di grassi. Grassi saturi presenti in grande quantità in quel “cibo spazzatura” di cui patatine fritte e cheeseburger fanno da alfieri!

Da tempo era noto che dieta e metabolismo potessero influenzare anche la salute del cervello, ma non era conosciuta la vulnerabilità dell’ippocampo agli interneuroni CCK. Sorprendente è la rapidità con cui, per una ridotta disponibilità di glucosio, le cellule modificano la loro attività.

Un cambiamento che da solo è sufficiente a compromettere la memoria. Prove di esame svolte su animali hanno mostrato che, sottoposti a una dieta ricca di grassi, gli interneuroni CCK nel centro della memoria del cervello diventano attivi in maniera anomala. Da qui la deduzione certa che il “cibo spazzatura” può influenzare il cervello quasi immediatamente, prima ancora dell’insorgere di un aumento di peso o del diabete.

Una dieta dunque ricca di grassi saturi può aumentare il rischio di malattie come la demenza e l’Alzheimer. Notizia positiva è però che il ripristino dei livelli di glucosio nel cervello calma velocemente i neuroni iperattivi e risolve i problemi di memoria. Ciò che mangiamo, pertanto, può influenzare in maniera rapida la salute del cervello, così come precoci interventi sia di dieta che di farmaci possono proteggere la memoria e ridurre i rischi legati all’obesità e ai disturbi metabolici.

Comunque, a prescindere dalle notizie scientifiche, l’insegnamento pratico e salutista che questa scoperta ci offre è quello di destinare d’ora in poi il “cibo spazzatura” solo ai cassonetti… ma dell’organico naturalmente!