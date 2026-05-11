GROSSETO – Ad un passo dal trionfo gli Under 14 del Grosseto Rugby Club al sesto Torneo Omino di Ferro a Cecina. Sei le squadre partecipanti, ovvero Apuani Rugby, Firenze 1931, Mugello, Sesto, Treviglio e appunto i grossetani Faraci, Golini, Madeddu e Pellegrini nel sodalizio maremmano-livornese del Tirreno Rugby Club.

Per i tirrenici il netto successo per 35-0 sul Mugello e la sconfitta per 12-0 per mano del Treviglio; in semifinale avvincente 12-7 a eliminare il Sesto, mentre nella finale, di nuovo il Treviglio la spunta con un combattuto 17-12. Terzo classificato il Firenze 1931, mentre il Sesto ha sfiorato il podio; al quinto e sesto posto infine Apuani e Mugello.

Niente agonismo per gli Under 12 che però si rifaranno sabato prossimo 16 maggio con la chiusura al campo del progetto scuola bilingue, più domenica 17 con il raggruppamento casalingo al Viviana e Francesca con la partecipazione di Lucca, Rosignano, Apuani, Gamba Sai, Cecina, Piombino, Urme, Pistoia, Etruschi, Versilia e Titani.

Corse, lanci e placcaggi invece per gli Under 10 al raggruppamento di Rosignano, dove hanno giocato contro Cecina e Lucca; i risultati raccontano di una sconfitta per 6-3 contro i livornesi e di una vittoria per 7-4 a danno dei lucchesi. “Bravi i nostri ragazzi – hanno detto soddisfatti i coach biancorossi – che assieme al Rosignano hanno dato vita a prestazioni molto soddisfacenti, lottando su ogni palla e mettendo in difficoltà gli avversari”. Questi i grifoncini presenti: Arno, Brando, Edoardo, Lorenzo, Flavio, Giulio e Flavio P.; per Rosignano Andrea, Ginevra, Bruno, Daniele, Gino e Alessandro.