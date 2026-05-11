GROSSETO – Sabato 30 maggio la pista e le pedane dello Stadio Carlo Zecchini tornano protagoniste dell’atletica nazionale con la seconda edizione del Meeting Gold di Grosseto, uno dei due massimi appuntamenti dell’intera stagione del Toscana Meeting Tour. In programma un totale di 18 gare, di cui 12 con il bollino “Gold”, dove è previsto un premio in denaro per il vincitore e iscrizioni a numero chiuso, e 6 “extra”, tra le quali il lancio del disco valido come Campionato Toscano Juniores.

La manifestazione è inserita nel Global Calendar di World Athletics, questo farà sì che tutte le prestazioni conseguite a Grosseto possano contribuire al Ranking dei singoli atleti che dà la possibilità di concorrere per le manifestazioni internazionali.

Nel 2025 il Meeting non solo rappresentò una vera e propria anteprima della rassegna tricolore Under 20 e Under 23 che andò in scena poche settimane dopo nel solito impianto, ma attirò anche alcuni protagonisti dell’atletica italiana, uno tra tutti il Campione Europeo Indoor dei 60m Samuele Ceccarelli, che corse i 100m in un ottimo 10.32. Poi le vittorie degli azzurri Eduardo Longobardi nei 200m e Alice Pagliarini nei 100m, atleti in seguito entrati in pianta stabile nella staffetta della nazionale italiana, e il 50.49 di Vittorio Ghedina nei 400hs, la prima di una grandissima serie di prestazioni per l’atleta classe 2004 che meno di due mesi dopo raggiunse la finale europea U23 di Bergen.

Meeting Gold di Grosseto che prevederà un numeroso mix di gare tra velocità, mezzofondo, salti e lanci. In chiusura le gare sui 5km di marcia, che faranno da preludio ai 200m, distanza “storica” per lo Zecchini dove nel 2004, in occasione dei Mondiali Juniores, Andrew Howe e Shalonda Solomon corsero in 20.28 e 22.82, tutt’ora record dello stadio, e nella quale un certo Pietro Mennea corse nell’agosto 1987 e 1988 in occasione del Meeting internazionale Città di Grosseto.

In attesa di scoprire i protagonisti dell’evento, con le iscrizioni che si chiuderanno alle 21:00 del giovedì antecedente il Meeting, l’Atletica Grosseto Banca Tema da l’appuntamento ad atleti e appassionati per questo ennesimo evento che porterà ancora una volta ad animare lo Stadio Zecchini e l’adiacente Campo Scuola Bruno Zauli.